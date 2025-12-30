El Valencia Basket saborea las preúvas contra el Partizan

Archivo - Darius Thompson, durante un partido con el Valencia Basket. - Europa Press/Contacto/Baptiste Autissier - Archivo

MADRID, 30 Dic.

El Valencia Basket ha derrotado este martes por 86-73 al Partizan de Belgrado durante la jornada 19 de la fase regular de la Euroliga, con papel clave del base estadounidense --con pasaporte italiano-- Darius Thompson para resolver el encuentro en el cuarto y definitivo periodo.

En el Roig Arena, los locales encajaron al comienzo un parcial de 0-7 y fueron a remolque todo el primer cuarto. Aunque Matt Costello metió un triple a 3:27 de acabar ese acto inaugural, el ataque 'taronja' no era fluido y faltaba algo de aportación desde el banquillo. Ante eso, Darius Thompson canalizó dos buenas posesiones y apretó el marcador (18-20).

Quedaban 1:41 para agotar el reloj y un triple suyo forzó que Joan Peñarroya, técnico del Partizan desde hace escasos días, pidiese un tiempo muerto para recomponer la situación. El exentrenador del Barça confió entonces en Jabari Parker, Nick Calathes y Bruno Fernando, otros viejos conocidos para la afición de las competiciones españolas.

Y más caras familiares aparecían con Vanja Marinkovic y en menor medida con Dylan Osetkowski, éste sin puntería en su rango lejano. Todos ellos fabricaron un colchón para eel Partizan que, aun así, empezó a menguar. Brancou Badio cogió en ese momento la responsabilidad entre los jugadores locales y dos triples suyos culminaron la remontada (40-37).

Un último arreón de Duane Washington y de Isaac Bonga, éste con robo de balón incluido antes del descanso, propició que regresase la igualdad (43-43) de cara al intermedio. En la reanudación, Sterling Brown se unió al desempeño coral de un Partizan que dominaba sin brillo (50-55, 59-63) y que alcanzó el minuto 30 por detrás (65-63) por un triple de Thompson.

Los visitantes amagaron con un dura pelea cuando Osetkowski estrenó su cuenta anotadora del partido gracias a un triple en zona central, si bien fue un espejismo porque los pupilos de Pedro Martínez se pusieron las pilas defendiendo y eso tuvo recompensa en el ataque con destreza de Jaime Pradilla en el poste bajo y de Nathan Reuvers en otras facetas.

No en vano, un triple del ala-pívot de Minnesota auguró la sentencia favorable al equipo valenciano cuando quedaban 2:14 en el cronómetro. Luego Sterling tampoco contribuyó a las esperanzas del Partizan fallando un lanzamiento desde el perímetro a la desesperada. Tanto Pradilla como Badio brillaron con sendos triples en los instantes finales, de alegría.

De hecho, esta victoria del Valencia sirvió para llegar al coliderato con el mismo balance de 13-6 que tiene el Hapoel Tel Aviv debido a su derrota de este mismo martes, por 80-93, contra el Zalgiris Kaunas. Por su parte, el conjunto ahora de Peñarroya perdió su cuarto partido de forma consecutiva en esta Euroliga y tiene un balance de 6-13.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 86 - PARTIZAN DE BELGRADO, 73 (43-43, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (13), Badio (14), Taylor (2), Pradilla (11) y Reuvers (14) --quinteto inicial--; Thompson (17), Puerto (-), Moore (-), Key (1), Costello (9) y Sako (5).

PARTIZAN DE BELGRADO: Payne (6), Brown (15), Bonga (17), Osetkowski (6) y Jones (9) --quinteto inicial--; Washington (7), Marinkovic (-), Lakic (-), Parker (7), Calathes (-) y Fernando (6).

--PARCIALES: 18-22, 25-21, 22-20 y 21-10.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Zamojsk y Vilius. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena, 12.731 espectadores.