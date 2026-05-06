El Valencia Basket salva el primer 'match ball' en el OAKA. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado este miércoles por 87-91 en su visita al Panathinaikos AKTOR durante el tercer partido de su serie de cuartos de final en la Euroliga 2025-26, poniendo los valencianos el 1-2 en el cómputo global tras un desenlace taquicárdico y habiendo soportado un ambiente bronco todo el rato por parte del bando griego.

En el ahora llamado Telekom Center Athens, el OAKA para nostálgicos, empezaron bien los 'taronjas', pero Neal Sako falló varios tiros libres y los locales siguieron cerca en el marcador gracias sobre todo a Kendrick Nunn. Pese al 18-24 con el que acabó el primer cuarto, Nigel Hayes-Davis era otro arma de los verdes en ataque y el Valencia debía vigilar mucho.

Dicho y hecho, los pupilos de Pedro Martínez apretaron en defensa al inicio del siguiente periodo y lo plasmaron Darius Thompson y Josep Puerto con robos vitales, corriendo al contragolpe y acertando desde el perímetro para irse 27-38 después de un triple lateral del propio Puerto, 'trash-talking' incluido, lo que sentó mal a cierto sector del Panathinaikos.

A 1:53 de alcanzar el descanso, T.J. Shorts metió un canastón con rectificado justo delante de Puerto y en su caída provocó que el jugador 'taronja' se torciese el tobillo izquierdo; mientras Puerto aún se dolía sobre el parqué, Shorts lo miraba desafiante y aumentó los decibelios del pabellón, calentito de antemano por la sanción a Dimitris Giannakopoulos.

Aun así, la actitud de concentración de Jean Montero ejemplificó que el Valencia no quería distracciones innecesarias y se fue al descanso con un 39-52 que amplió al regreso de vestuarios. Montero seguía de dulce y se le unieron Thompson y Matthew Costello colando triples para rozar la veintena de ventaja (45-64), a lo que replicó Hayes-Davis con otra canasta de tres.

El duelo de tiros lejanos estaba servido y se sumaron Brancou Badio por parte visitante y Cedi Osman junto a Nikos Rogkavopoulos en los locales. Pidió tiempo muerto Pedro Martínez con 56-67, para cortar la reacción de su adversario, y en la reanudación falló Osman un triple; en la lucha por ese rebote, los árbitros pitaron falta de Rogkavopoulos sobre Badio.

Y ahí explotó Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos, poniéndose pendenciero y encarándose con Pedro Martínez. Ambos recibieron dos faltas técnicas, acarreando sendas expulsiones y que sus ayudantes asumieran las riendas de cada banquillo para el desenlace del tercer cuarto y luego todo el cuarto periodo, al cual se entró con 66-75 favorable a los visitantes.

Abrieron hostilidades Badio y Montero, y luego Costello con un triple marca de la casa (68-82). Rogkavopoulos solo no bastaba para dar replicar, pues el 'PAO' acusaba el bajo rendimiento de Juancho Hernangómez, Mathias Lessort, Kenneth Faried y compañía. También le faltaban puntos de un Nunn seco desde el descanso, lo que intentó exprimir el Valencia con un arreón.

Un triplazo de Montero puso el 73-89 a 6:08 de concluir el encuentro y Kam Taylor siguió produciendo aciertos. La coralidad 'taronja' frente a la anarquía ateniense, con Rogkavopoulos como punta de lanza. Entre golpe y percance, paulatinamente limó el 'PAO' su desventaja hasta colocarse a cinco puntos tras una canasta de Shorts y una falta en ataque de Badio.

Se sucedieron dos posesiones infructuosas y volvió a atacar el conjunto griego con 1:38 aún por gastar en el reloj. Sacó Osman de banda y se formó la jugada para tiro lejano de Rogkavopoulos, pero lo falló. Sin embargo, a continuación erró también Badio un lanzamiento desde más allá del arco.

De pronto se les había encogido la muñeca, pues Shorts falló después por parte del 'PAO' y acto seguido tampoco embocó el aro Taylor. De cara a la siguiente acción, Badio hizo falta personal sobre Hayes-Davis con 20.2 en el cronómetro; el '11' se estaba levantando, así que hubo tiros libres.

Hayes-Davis transformó dos de sus tres tiros y dejó el marcador en un 87-90 de infarto. Montero sacó de fondo, Badio recibió atosigado por dos rivales y perdió la bola con un mal pase de vuelta a su compañero. Si bien había 17.1 por agotar, Rogkavopoulos falló dos intentos de triple, lo que hubiera ampliado un parcial de ordago y hubiera forzado la prórroga.

No obstante, Badio cazó el segundo rebote y fue objeto de falta; metió el primero de sus tiros libres, erró adrede el segundo y Costello palmeó el rebote para que el tiempo se consumiese por completo. Habiendo salvado este primer 'match ball' en Atenas, los 'taronjas' afrontarán este viernes el cuarto partido de su reñida eliminatoria en el mismo recinto a rebosar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 87 - VALENCIA BASKET, 91 (39-52, al descanso).

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Grant (4), Nunn (13), Hayes-Davis (15), Osman (10) y Lessort (4) --quinteto inicial--; Shorts (17), Rogkavopoulos (16), Faried (4), Hernangómez (4), Grigonis (-) y Kalaitzakis (-).

VALENCIA BASKET: Montero (16), Badio (16), Taylor (14), Costello (8) y Sako (3) --quinteto inicial--; Puerto (8), Reuvers (4), Key (4), Thompson (12), Pradilla (-) y De Larrea (6).

--PARCIALES: 18-24, 21-28, 27-23 y 21-16.

--ÁRBITROS: Javor, Nedovic y Sukys. Eliminaron por faltas personales a Nunn en el Panathinaikos.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens.