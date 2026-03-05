El Valencia Basket sufre para batir al Zalgiris

Archivo - Brancou Badio, en un partido con el Valencia Basket. - Europa Press/Contacto/Baptiste Autissier - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha vencido este jueves por un estrecho 91-87 al Zalgiris Kaunas en la jornada 30 de la fase regular de la Euroliga, con actuación destacada del escolta senegalés Brancou Badio en el equipo 'taronja', que sigue en posiciones cabeceras de la tabla gracias a esta nueva victoria delante de su público.

Los locales comenzaron enchufados de cara al aro, sobre todo por el acierto de Omari Moore y de Darius Thompson. Eso abrió pronto un hueco en el marcador del Roig Arena, que se mantuvo hasta el 25-13 del minuto 10. Sin embargo, Nigel Williams-Goss impulsó un parcial de 0-6 nada más arrancar el segundo periodo, a lo que respondió Moore de inmediato.

Volvió así el +10 (31-21, 33-23, 36-26, 41-31) para los valencianos, que se beneficiaron de que Azuolas Tubelis hiciese su segunda falta personal; eso permitió a los pupilos de Pedro Martínez ser más agresivos en la 'pintura', unido a que Sylvain Francisco estaba prácticamente seco en la anotación de un Zalgiris sin otro líder claro en faceta ofensiva.

Intentó serlo Moses Wright en el poste bajo, pero se topó con Nate Reuvers. Por ello el equipo entrenado por Tomas Masiulis cambió de plan y tiró más desde el perímetro, mejorando su estadística y reduciendo la desventaja con protagonismo para Dustin Sleva. Como contestación en los triples, Brancou Badio tomó la iniciativa y al descanso todo iba 50-39.

Al regreso de vestuarios, el conjunto lituano mejoró hasta firmar un 2-13 que lo metió en 'pomada'. Junto a la nueva aportación de Francisco y de Wright, el nombre a seguir en su ataque era el de Ignas Brazdeikis. Eso sí, rompió esa dinámica un triple de Matt Costello y también fue clave que Tubelis se torciese el tobillo izquierdo de forma aislada.

Así, el cuadro local salvó el parcial acumulado del tercer periodo (21-25) y encaró un cuarto cuarto donde Jaime Pradilla y Kameron Taylor cogieron galones. Neal Sako volvió a anotar después de bastante rato y luego un triple de Badio estiró la renta 'taronja' a 81-70. Sin embargo, Wright apretó más y su compañero Sleva contestó desde más allá del arco.

A 1:57 de la conclusión, el propio Sleva clavó otro triple desde un lateral y además recibió falta de Braxton Key, situando el 87-84, pero habiendo fallado el tiro libre adicional. Enfrente, Jean Montero y Kam Taylor erraron sendos tiros lejanos y dieron vida con ello a un oponente que empató (87-87) con un triple de Francisco a 56.5 del bocinazo final.

Al siguiente ataque, la responsabilidad fue para Badio, quien logró un canastón bombeado y dejó 28.5 por gastar en el reloj. Francisco buscó emularlo, pero falló un triple que ni tocó aro y quedaron 15.4 para la siguiente posesión local; Montero la manejó de lujo, fue objeto de falta y sentenció el triunfo anotando sus dos tiros libres con tranquilidad.

Aunque había algo de tiempo por consumirse, el 91-87 ya no se movió pese a un último lanzamiento del Zalgiris a la desesperada desde una esquina. Esta derrota dejó al equipo de Kaunas con un balance de 17-13 junto a quienes transitan la frontera entre los 'playoffs' y el 'play-in'; en cambio, el Valencia continúa más arriba con un balance de 20-10.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 91 - ZALGIRIS KAUNAS, 87 (50-39, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson (8), Badio (11), Puerto (2), Pradilla (10) y Sako (6) --quinteto inicial--; De Larrea (2), Moore (16), Key (5), Montero (9), Reuvers (12), Taylor (5) y Costello (5).

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss (4), Lô (9), Butkevicius (7), Sleva (14) y Wright (20) --quinteto inicial--; Giedraitis (-), Francisco (9), Tubelis (9), Brazdeikis (13) y Ulanovas (2).

--PARCIALES: 25-13, 25-26, 21-25 y 20-23.

--ÁRBITROS: Javor, Bissang y Pastusiak. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena, 11.966 espectadores.