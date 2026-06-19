El Valencia busca reacción ante un Barça lanzado

Kameron Taylor (Valencia Basket) en acción en un duelo contra el Barça en la Liga Endesa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket y el Barça afrontarán este sábado (20.00 horas) el segundo partido de la final del 'Playoff' de la Liga Endesa con la sensación de que el primer asalto dejó mucho más que un simple 0-1, con un equipo 'culer' que logró robar parte del factor cancha en el Roig Arena con una victoria agónica y espectacular (112-113) tras una prórroga histórica y tendrá ahora una oportunidad enorme para acercarse más al título antes de trasladar la serie al Palau Blaugrana.

El feudo blaugrana espera seguro un tercer partido el próximo lunes y podría disputarse también un cuarto encuentro, pero todo ello después de que el gran pulso inicial, en un partido espectacular a la par que de récord, se traslade este sábado a un segundo envite en el que el Valencia Basket debe, sí o sí, reaccionar para no verse contra las cuerdas.

Para el conjunto de Pedro Martínez el escenario es claro: igualar la eliminatoria o llegar a Barcelona obligado a ganar dos duelos seguidos fuera de casa para seguir vivo. Para el equipo de Xavi Pascual, en cambio, una segunda victoria supondría colocarse a un solo triunfo del campeonato y disponer de dos oportunidades consecutivas ante su afición para cerrar una Liga que serviría para evitar una tercera temporada seguida sin títulos.

El primer encuentro dejó además una huella histórica difícil de ignorar. El Roig Arena acogió uno de los partidos más anotadores que se recuerdan en una final de la Liga Endesa. Los 225 puntos totales pulverizaron el récord histórico de anotación conjunta en una serie por el título y ambos equipos superaron por primera vez los cien puntos en una final incluso antes de llegar a la prórroga. El Barça, además, estableció una nueva marca histórica de triples en el 'Playoff' con 19 conversiones, una demostración de poder ofensivo que terminó derribando un partido que parecía perdido.

Porque el Valencia tuvo el primer punto muy cerca. El conjunto 'taronja' llegó a dominar por 14 puntos en el arranque del segundo cuarto, impuso durante muchos minutos el ritmo que quería y entró en el último medio minuto con una ventaja de 99-95 que parecía suficiente. Pero entonces apareció Will Clyburn para cambiar el rumbo de la noche y salvar al Barça.

El estadounidense protagonizó dos triples consecutivos después de haber fallado otros dos intentos anteriores y llevó el duelo al tiempo extra. Terminó con 21 puntos, igualando uno de los mejores estrenos anotadores en una final de este siglo y firmando también el récord histórico de triples en un debut por el título. Pero no estuvo solo. Joel Parra y Nicolás Laprovittola sostuvieron también muchos minutos del empuje visitante para completar una remontada que confirmó el extraordinario momento del conjunto blaugrana.

El equipo de Pascual enlaza ya pleno de victorias en estos cruces por el título y sigue creciendo desde una mezcla que empieza a parecer difícil de contener: una producción ofensiva disparada y una capacidad cada vez mayor para sobrevivir a contextos desfavorables. Ya lo hizo en Murcia en cuartos con factor pista en contra, volvió a hacerlo ante La Laguna Tenerife y ahora ha dado el primer golpe en Valencia.

Además, el precedente histórico juega del lado 'culer'. Cada vez que el Barça comenzó una final de Liga Endesa ganando el primer partido fuera de casa terminó levantando el título. Ocurrió en 1997 ante el Real Madrid, volvió a repetirse en 2009 contra TAU Cerámica, en 2014 otra vez frente al conjunto blanco y en 2021. Una estadística que alimenta la confianza de los catalanes, aunque todavía quede mucho camino por recorrer.

Pero si algo dejó claro el jueves es que el Valencia está lejos de sentirse inferior. El equipo de Pedro Martínez volvió a exhibir el caudal ofensivo que le ha llevado hasta esta final y que le convierte en el conjunto más anotador del campeonato. Jean Montero volvió a asumir galones con 24 puntos, siete asistencias, cinco rebotes y 29 créditos de valoración en una actuación que rozó uno de los grandes registros históricos del club en una final. A su lado, Brancou Badio aportó otros 20 puntos y confirmó el momento de inspiración que atraviesa el perímetro valenciano.

El cuadro valenciano también volvió a mostrar algunas de sus fortalezas del curso: dominó el rebote durante muchos tramos, generó ventajas con continuidad y alcanzó una valoración colectiva histórica para un partido por el título. El reto ahora será convertir ese volumen ofensivo en una victoria y evitar que el golpe emocional del jueves tenga continuidad.

La final sigue abierta, pero el segundo partido ya aparece cargado de consecuencias. El Valencia quiere evitar que el Palau reciba una serie casi sentenciada. El Barça, por su parte, quiere convertir un triunfo histórico en una ventaja doble que le acerque definitivamente al regreso al trono perdido en 2023.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Thompson, Moore, De Larrea, Key, Costello, Sima, Nogués, Reuvers y Cárdenas.

BARÇA: Marcos, Punter, Clyburn, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Cale, Vesely, Brizuela, Satoransky y Parra.

--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Calatrava y Padrós.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.00/Movistar+, DAZN y Orange.