Valencia disfruta con la primera jornada de la Copa Campeones - ACB

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Alquería del Basket de Valencia ha celebrado este fin de semana la primera jornada de la Copa Campeones, una cita que ha celebrado este domingo sus tres últimos encuentros, en la que han participado seis equipos y en la que el deporte y la integración han ido de la mano.

Bajo el auspicio de la Fundación acb y con el importante apoyo de Banco Mediolanum, Endesa, Toyota, Pelayo, Azulmarino y Wilson, este torneo disputado por personas con discapacidad intelectual ha puesto en valor la importancia del deporte como herramienta de integración y como símbolo de los valores que encarnan al baloncesto.

Este domingo, se disputó primero el duelo entre los terceros de grupo, con un derbi canario en el que Addin Fundación CB Canarias venció por 36-10 al CB Gran Canaria Proyecto Suma.

Muy igualado e intenso fue el partido que enfrentó a los conjuntos que habían finalizado segundos de grupo, Atlas Lleida y MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany, y que acabó con victoria de los catalanes por 21-17.

Para cerrar el torneo, se enfrentaron Valencia Basket y Aderes y Club Joventut Badalona Fedamar, ambos frente a frente tras haber saldado sus dos primeros partidos con sendos triunfos. El partido finalizó con la victoria del equipo levantino por un ajustado 25-28.

La mañana se completó con la entrega de medallas, por parte del presidente de la acb, Antonio Martín; la responsable de acción social de Banco Mediolanum, Montse Prats; y del director de marca de la acb, Ricardo de Diego, a todos los jugadores.

"Ejemplo de superación, compañerismo y valores, los seis equipos han demostrado que no hay barreras que no se puedan superar. El balance para todos ellos ha sido más que positivo y, por eso, ya esperan ansiosos volver a ser parte de la Copa Campeones", señaló la acb.

El torneo, disputado por chicos y chicas con discapacidad intelectual, vivirá su segunda jornada el próximo mes de marzo en Manresa, cerrándose esta primera edición en Bilbao en el mes de mayo.