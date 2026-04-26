Vezenkov se alza con su segundo MVP de la Euroliga

Archivo - Sasha Vezenkov con Olympiacos - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alero del Olympiacos Sasha Vezenkov ha sido elegido MVP de la temporada regular de la Euroliga 2025-26 y se ha convertido en el primer jugador en ganar el premio dos veces desde 2006, después de imponerse también en la temporada 2022-23.

El búlgaro, de 30 años, recibe el reconocimiento tras liderar al conjunto griego, que terminó en primera posición en la Fase Regular, y completar una de las campañas más completas de su carrera deportiva. Vezenkov, que ya fue MVP de la máxima competición continental en el curso 2022-23, es el segundo jugador en conseguirlo dos veces, uniéndose a Anthony Parker, que lo ganó en las temporadas 2004-05 y 2005-06.

El premio, decidido mediante votación de los capitanes y entrenadores de los equipos de la Euroliga (35% cada uno), los medios acreditados (20%) y los aficionados (10%), situó a Vezenkov por delante del base del Zalgiris Kaunas Sylvain Francisco, que quedó segundo, y de Elijah Bryant, del Hapoel IBI Tel Aviv, que finalizó tercero.

Vezenkov lideró la Euroliga en anotación con 19,4 puntos por partido y encabezó el ranking de puntuación con 23,1, además de terminar quinto en rebotes (6,6 por partido) y tercero en tiros de dos puntos anotados (4,9).

Vezenkov logró dobles dígitos en 33 de sus 34 partidos y superó los 20 puntos en 19 ocasiones. También registró cuatro 'dobles-dobles' y fue clave en el primer puesto del Olympiacos (26-12), que acaba la temporada regular en lo más alto por tercera vez en los últimos cuatro años.

El mes de enero fue el mejor para el búlgaro, que promedió 23,6 puntos, 6,7 rebotes y una valoración de 29,0 en la racha de 6-1 del Olympiacos, una actuación que le valió para ganar el MVP del Mes. Además, obtuvo tres premios MVP de la jornada: en la jornada 3 contra el Dubai Basketball (34 de valoración), en la 5 contra el Maccabi Rapyd Tel Aviv (31) y en la 21 contra el FC Bayern de Múnich (35), y registró una valoración de 30 o más en ocho ocasiones. Entre las jornadas 20 y 23, se convirtió en el primer jugador desde la temporada 2000-01 en registrar una valoración 32 o más en cuatro partidos consecutivos.

Vezenkov también fue incluido en el Quinteto Ideal de la Euroliga por cuarta vez en su carrera, igualando a Dimitris Diamantidis y solo superado por Juan Carlos Navarro, quien formó parte del quinteto en cinco ocasiones. Así, se convierte en el tercer jugador del Olympiacos en ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Euroliga, uniéndose a Milos Teodosic (2009-10) y Vassilis Spanoulis (2012-13).