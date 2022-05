Vidorreta: "No tengo ningún grado de preocupación, pero sé que tenemos que mejorar"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, aseguró que no tienen "ningún grado de preocupación" pese a la abultada derrota contra el Joventut (100-68) en el primer partido de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa, aunque admitió que deben "mejorar" para el segundo envite de este domingo.

"El Joventut ha sido muy superior, hay que felicitarles, se han preparado mejor que nosotros para este partido, mentalmente han sido más agresivos, han jugado mucho mejor y han merecido la victoria. Nosotros tenemos que mejorar a todos los niveles si queremos tener alguna opción de devolver la serie a Badalona", analizó Vidorreta en rueda de prensa.

"Sí, estoy decepcionado, pero es tiempo de playoff. Hemos pedido dos tiempos muertos en los primeros 13 minutos y he visto que no teníamos la chispa, la garra, la intensidad que el Joventut sí tenía, y ahora lo que hay que hacer es dejar que el equipo por sí mismo pueda coger mejores sensaciones para llegar mejor al partido del domingo", avisó.

Preguntado por la mentalidad de su equipo tras la derrota, el técnico de los canarios lo dejó claro. "No me preocupa el estado anímico, tenemos jugadores con mucha personalidad que lo han demostrado durante su carrera deportiva. Tenemos que valorar lo que hemos hecho durante el año. Ellos han salido a tope y en los momentos clave hemos estado muy bien, no hemos fallado, venimos de haber ganado un título europeo", recordó.

"No tengo ningún grado de preocupación pero sé que tenemos que mejorar la mentalización de mis jugadores. Ahora hay que mantener fijo en la pantalla el 100-68 con el que he acabado el partido. Confío en que hagamos un buen partido el domingo, no soy adivino, pero espero que volvamos a Badalona", manifestó.

"En el descanso, el partido estaba terminado. En un hipotético tercer partido quizá pueda llegar una remontada histórica pero hoy estaba resuelto. Ahora tenemos que ver el resultado y mejorar para un partido de playoff. Hoy hemos venido a ver si era un partidito de pretemporada y esto no es así, es playoff", finalizó Vidorreta.