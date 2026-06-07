Vitoria-Gasteiz disfruta con el Circuito 3x3 CaixaBank - FEB

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Vitoria-Gasteiz ha acogido este domingo la sexta parada de la temporada del Circuito 3x3 CaixaBank, la última de la primera fase del mayor festival de baloncesto urbano, 3x3, gratuito y al aire libre de España, que ha reunido a más de 10.000 visitantes para presenciar 165 partidos de baloncesto de todas las categorías.

En el evento, celebrado bajo el lema 'Juega y Vive el Baloncesto', participaron 531 jugadores y jugadoras de los 133 equipos inscritos, disputando un total de 165 partidos de todas las categorías. Además, más del 30% de la participación fue femenina. A la cita también se acercó la mascota del Kosner Baskonia, Aker.

Entre las actividades desarrolladas, se encuentran iniciativas como la del Triple Solidario. Gracias a los más de 1.000 triples anotados, la Fundación la Caixa destinó fondos a APDEMA, una asociación alavesa, compuesta por más de 1.500 familias, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias.

La concejala delegada de deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ana López de Uralde, explicó que pronto volverán a ser "parada obligatoria de esta gran fiesta del baloncesto español". "Pero esta gran fiesta no solo es baloncesto, tenemos un amplio calendario de actividades paralelas a los partidos y animo a todos a seguir disfrutando de este gran día", apuntó.

Por su parte, Ana del Val, Diputada Foral de Deporte de la Diputación de Álava, aseguró que "Araba es baloncesto y hoy queda totalmente demostrado". "El deporte es salud, es bienestar y es un orgullo ver la plaza así de llena", indicó.

Mientras, el director de área de negocio de CaixaBank en Araba, Alfredo Alonso, señaló que es "un placer haber conseguido traer el Circuito CaixaBank 3x3 a Vitoria-Gasteiz". "Supone una alegría acoger esta fiesta del baloncesto en una ciudad y una provincia que vive de manera muy especial este deporte", expuso.

"Esto es una fiesta porque a lo largo de esta jornada están organizadas todo tipo de actividades deportivas, lúdicas, para que todas las personas a las que les gusta este deporte puedan disfrutarlo. Y es que el baloncesto es un deporte que sabe ser intergeneracional e inclusivo. Como en todas las acciones que se implica CaixaBank, este Circuito 3x3 también tiene un tinte solidario con la acción que hemos denominado Triple Solidario, en este caso para la entidad social alavesa APDEMA", continuó.

El presidente de la Federación Vasca de Baloncesto, Luis Sautu Apellániz, explicó que "en Gasteiz y en Araba" llevan "el baloncesto en las venas". "El ejemplo es este, el que estamos viviendo hoy en esta plaza a rebosar", subrayó.

Por último, Fernando Romay dio las gracias a todos por acudir "a disfrutar de un día alrededor del baloncesto". "Porque los valores que transmite este deporte son los que hay que intentar que tengan todos estos jóvenes que hoy están aquí. El futuro del baloncesto es suyo y estoy seguro de que va a ser un gran futuro", afirmó.

El Circuito 3x3 CaixaBank 2026 recorrerá un total de 11 ciudades españolas durante toda la temporada. Tras Vitoria, el circuito para durante los meses de verano y vuelve el próximo 29 de agosto en Pamplona.

CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías, que van desde la absoluta hasta la Sub-16, y patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas.

Desde su creación, el circuito ha alcanzado ya un total de 143 paradas itinerantes y roza los 64.000 participantes acumulados, superando los 475.000 visitantes a lo largo de su trayectoria. Un crecimiento sostenido que convierte al proyecto en una referencia nacional del baloncesto de base y del deporte entendido como herramienta social.