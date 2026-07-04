Will Clyburn tampoco seguirá en el Barça

Archivo - Will Clyburn, en un partido. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ejercido una cláusula de corte que se recogía en el contrato de Will Clyburn, así que el alero estadounidense, de 36 años y 2,01 metros de altura, no continuará como jugador culé a pesar de que su vínculo con el club finalizaba el 30 de junio de 2027.

Así lo indicó este sábado la entidad catalana en su página web. "El FC Barcelona agradece su profesionalidad y su rendimiento durante la temporada 2025-26. Y también le desea mucha suerte en el futuro, tanto en el aspecto personal como profesional", añadió el comunicado oficial.

Nacido el 17 de mayo de 1990 en Detroit, Míchigan (EE.UU.), Clyburn llegó al Barça en el verano de 2025, procedente de la Virtus de Bolonia. Vistiendo la camiseta azulgrana ha disputado 68 encuentros, a razón de 33 en la Euroliga, 31 en la Liga Endesa, dos en la Copa del Rey y dos en la Lliga Catalana, siendo habitual referente ofensivo.

Así, en esos 31 partidos de la Liga ACB promedió 23:57 minutos sobre la cancha, 12,0 puntos, 3,9 rebotes, 1,3 asistencias, 0,2 tapones, 1,0 recuperaciones y 12,5 créditos de valoración. Su adiós se une a los ya confirmados de Jan Vesely, Miles Norris, Myles Cale, Juani Marcos, Willy Hernangómez, Tomas Satoransky, Youssoupha Fall y Nico Laprovittola.