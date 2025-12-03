Will Falk continuará en el UCAM Murcia hasta 2028

Will Falk, tras un partido con el UCAM Murcia. - UCAM MURCIA CB

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia CB ha cerrado la renovación del jugador sueco Wilhelm 'Will' Falk, de 22 años y 2,03 metros de estatura, quien prolongará su vinculación con la entidad universitaria hasta 2028.

"El alero, que llegó al club siendo jugador júnior, ha experimentado un crecimiento constante dentro de la estructura formativa y deportiva del UCAM Murcia, convirtiéndose en una pieza clave en los planes de futuro del equipo", indicó este martes la entidad murciana en una nota.

"Desde su llegada a la cantera, Falk ha destacado por su evolución, su disciplina y su trabajo llegando así a una gran madurez competitiva. Con esta renovación, el UCAM Murcia CB refuerza su apuesta por el talento joven y por la continuidad de jugadores que han crecido dentro de su propio proyecto deportivo", añadió el comunicado oficial.

"Mantener a Will Falk hasta 2028 supone asegurar la presencia de un jugador con proyección, identidad de club y potencial para seguir desarrollándose en el más alto nivel", prosiguió el texto de prensa.

Por último, el club celebró "la continuidad de un alero que representa los valores de esfuerzo, formación y crecimiento que definen a la estructura universitaria". "Con él, el UCAM Murcia CB reafirma su compromiso con la cantera y con la construcción de un equipo competitivo basado en su propia identidad", concluyó la nota de prensa.