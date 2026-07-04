Xabi López-Arostegui, otra despedida del Valencia Basket

Archivo - Xabi López-Arostegui, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket y el alero Xabi López-Arostegui, de 29 años y 2,00 metros de altura, han llegado este sábado a un acuerdo para finalizar el contrato que vinculaba a ambas partes para una temporada más, por lo que el internacional español se ha desvinculado de club y ha acabado una etapa de cinco cursos como jugador 'taronja'.

"López-Arostegui llegó a Valencia en el verano de 2021 procedente del Club Joventut Badalona y ha participado en un total de 253 partidos como jugador 'taronja', con una media de 7,2 puntos con un 33,4% en triples y 3,6 rebotes para 8,7 créditos de valoración", resumió la nota de prensa.

"Su mejor campaña en el Valencia Basket fue la primera, en la que presentó su mejor tarjeta con unos números de 9,1 puntos y 4,2 rebotes para 10,4 de valoración. Su rendimiento en la Eurocup 2024-25 le permitió ser designado en el Segundo Mejor Quinteto de esta competición europea", recordó la entidad valenciana sobre el jugador de Getxo.

En el recién terminado curso 2025-26, conquistó la Liga Endesa y la Supercopa Endesa. Su cifra de 253 encuentros en total "le deja en la 15ª posición en el ranking histórico de partidos disputados con nuestro primer equipo masculino", según apuntó el Valencia en su nota de prensa.

Luego el mismo texto recalcó que López-Arostegui "ha sido un habitual de la selección española, con la que obtuvo su mayor éxito al colgarse la medalla de oro en el Eurobasket de 2022. Como jugador de Valencia Basket ha participado en dos Juegos Olímpicos (Tokio y París) y en los Eurobaskets de 2022 y 2025", zanjó el club 'taronja' en su comunicado.