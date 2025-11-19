Xavi Pascual abre su segunda etapa en el Barça ante un desconocido Efes

Primer entrenamiento del Barça de baloncesto con el nuevo entrenador, Xavi Pascual, el 18 de noviembre de 2025 en el Palau Blaugrana - VICTOR SALGADO/FCB

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este jueves (18.30 horas) al Anadolu Efes Istanbul en el Basketball Development Centre, en la duodécima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en el que será el redebut en el banquillo blaugrana de Xavi Pascual, que buscará comenzar su segunda etapa con un triunfo ante el equipo de Estambul, que llega en mala racha y con muchas bajas significativas.

El técnico de Gavà volverá a dirigir nueve años después un partido del Barça, y lo hará en la competición en la que logró su mayor éxito en su primera etapa: la Euroliga de 2010 en París. Aquel equipo destacó principalmente por su nivel defensivo, una virtud que Pascual intentará replicar con esta plantilla, que tras el despido de Joan Peñarroya ha mejorado notablemente en ese aspecto.

A los mandos del entrenador interino Òscar Orellana, que seguirá formando parte del 'staff' de Pascual, el Barça cerró una semana perfecta, con triunfos en la Euroliga frente al Bayern y a la Virtus Bolonia, y en la Liga Endesa contra el Baskonia. Estas tres victorias permitieron al conjunto blaugrana dar un salto en la clasificación, alcanzando los puestos de 'Playoffs' en la máxima competición europea.

El último triunfo en Euroliga frente a la Virtus (88-81) permitió al equipo reengancharse con el Palau Blaugrana, que agradeció el esfuerzo de sus jugadores y volvió a parecerse al de las grandes noches europeas. Todo esto antes de la llegada de Xavi Pascual, que primero afrontará dos encuentros fuera de casa antes de redebutar en casa.

El primero será este jueves frente al Anadolu Efes, equipo que sonó en varias ocasiones como posible destino para el técnico de Gavà, y que ha afrontado tres cambios de entrenador en el último año. Tras un curso pasado decepcionante, Luca Banchi fue sustituido por Igor Kokoskov, quien no ha empezado bien la temporada, aunque muy condicionado por las numerosas bajas de jugadores importantes.

La última de ellas ha sido la de Shane Larkin, quien se lesionó en la victoria de la pasada jornada frente al Bayern de Múnich por 74-72. El base estaba siendo el jugador más destacado con unos promedios de 15,8 puntos y 4,5 asistencias, por lo que su ausencia es un duro golpe para el conjunto turco, que ya cuenta con las lesiones de PJ Dozier, Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier y Georgios Papagiannis.

El triunfo frente al equipo alemán rompió una racha de tres tropiezos en la Euroliga, competición en la que están en la decimosexta posición con un récord de 4 victorias y 7 derrotas. La situación en la Basketbol Süper Ligi de Turquía tampoco es mucho mejor, después de haber caído en los dos últimos encuentros frente al Bahçesehir Koleji y al Besiktas, cayendo hasta el cuarto puesto.

A pesar de este mal momento del Efes, el Barça no puede confiarse lo más mínimo en esta visita a Estambul. En caso de lograr el triunfo, el conjunto de Xavi Pascual se mantendría en puestos de 'Playoffs', con opción de escalar hasta la tercera posición, por lo que este redebut del técnico catalán adquiere más importancia para mantener el gran estado del equipo 'culer' y seguir ilusionando a la afición blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Cordinier, Loyd, Smits, Osmani y Dessert --posible quinteto inicial--; Weiler-Babb, Hazer, Swider, Mutaf, Yilmaz y Jones.

BARÇA: Satoransky, Punter, Cale, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Parra, Norris, Brizuela, Hernangómez, Laprovittola y Clyburn.

--ÁRBITROS: Belosevic, Racys y Pitsilkas.

--PABELLÓN: Basketball Development Centre.

--HORA: 18.30/Movistar Plus+.