Xavi Pascual: "Ganar dos veces seguidas en Madrid es muy complicado"

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, reconoció este martes la dificultad de volver a imponerse al Real Madrid en el Movistar Arena, esta vez en la Euroliga, aunque aseguró que su equipo afronta el Clásico "con todas sus fuerzas" y fiel a la filosofía de ir "partido a partido", tras haber ganado ya en feudo blanco el pasado 4 de enero en la Liga Endesa (100-105).

"Ganar allí dos veces seguidas es muy complicado. Sabemos de la calidad extraordinaria que tiene el Madrid y de la dificultad que supone esta Euroliga", señaló a los medios el técnico blaugrana en la previa del duelo correspondiente a la jornada 22 de la Fase Regular, un nuevo reto "de los más grandes que puede haber en Europa".

Pascual explicó que el equipo llega "bien" tras haber podido descansar después de varias semanas de exigencia, y subrayó la importancia de la preparación progresiva del encuentro. "Hemos podido descansar un poco, algo que hacía tiempo que no podíamos hacer, y ahora afrontamos el partido poco a poco. Entrenamos hoy y mañana y, sin duda, es un reto importante", apuntó.

El entrenador azulgrana recordó que la Euroliga "es una competición muy larga" y que cada oportunidad cuenta, tras algunos tropiezos recientes. "Siempre hay algún día complicado, como nos pasó en Mónaco. Hemos tenido también poca fortuna en los dos partidos de Estambul, pero el resto lo hemos gestionado bastante bien", valoró.

Pero pidió paciencia a la hora de mirar la clasificación. "Esta semana y la siguiente son muy importantes porque definirán nuestra posición para la Copa y también porque tenemos partidos muy exigentes que nos permitirán empezar a ver realmente dónde estamos", añadió.

Sobre el planteamiento del partido, Pascual advirtió del enorme potencial ofensivo del conjunto blanco. "La teoría dice que el Madrid anota contra todo el mundo, así que si quieres ganarles tienes que jugar muy bien en ataque. Penalizan prácticamente cualquier error y tienen una capacidad altísima para anotar incluso en situaciones defendidas. En general debería moverse entre los 90 y los 100 puntos, pero a veces un mal cuarto lo cambia todo", recordó.

En ese sentido, destacó la relevancia del rebote y del trabajo colectivo del juego interior. "Es una cuestión de equipo. Los jugadores interiores finalizan y protegen cerca del aro, pero todo forma parte de un trabajo colectivo. Si tácticamente hacemos bien las cosas, estaremos bien en el rebote", subrayó, insistiendo en que será un aspecto "muy importante" ante el Madrid.

Pascual reconoció que el pívot blanco Edy Tavares es un jugador "muy condicionante", tanto en ataque como en defensa, aunque evitó centrar el análisis en un solo nombre. "También Campazzo, Hezonja o Llull son muy determinantes. Es un equipo 'top', con una plantilla muy larga, con muchos jugadores capaces de decidir", advirtió.

El técnico 'culer' valoró además la evolución de su plantilla y la aportación colectiva, destacando la recuperación de jugadores como Willy Hernangómez o Miles Norris, y la importancia de contar con Jan Vesely para este Clásico. "Sumar a Vesely nos da una opción más y cuando estamos todos sanos hemos demostrado que nuestro potencial es muy alto", afirmó, aunque confirmó que Juan Núñez aún no ha podido entrenar y que Will Clyburn "evoluciona bien", pero sigue su proceso de recuperación con cautela.

Por último, Pascual restó importancia al hecho de contar esta vez con una semana limpia de preparación. "Estas situaciones son importantes cuando un equipo tiene ventaja y el otro no, pero aquí los dos llegamos en igualdad de condiciones", concluyó.