Xavi Pascual: "Merecimos la victoria y estar en el 'Play-in'"

Xavi Pascual (Barça) en el partido contra el Bayern de Múnich en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, aseguró este viernes tras la victoria ante el Bayern de Múnich (95-69) en el Palau Blaugrana, en la última jornada de la Fase Regular de la Euroliga, que su equipo hizo méritos para lograr el triunfo y también para clasificarse para el 'Play-in', en el que se estrenarán el martes en casa contra el Estrella Roja de Belgrado.

"Creo que hemos jugado un partido completo, en defensa y en ataque estuvimos a buen nivel. Ejecutamos bien todo en pista, creo que merecimos esta victoria y creo que en general la segunda vuelta no ha sido la mejor, pero hemos conseguido esta novena posición que por lo menos nos da lo que merecíamos, estar en el 'Play-in'", manifestó en rueda de prensa.

Sobre el cruce ante Estrella Roja, a partido único y en el Palau, el técnico advirtió de la dificultad del duelo. "Es un partido muy duro y complicado, les hemos ganado las dos veces (en Fase Regular) pero han sido partidos complicados. Físicamente son de los mejores equipos de la competición. Tienen talento, uno contra uno, pueden romper y tirar con buenos tiradores y buenos jugadores. Jugaremos en Lleida de por medio y será difícil. Esperamos que no pase nada y que el martes estemos preparados para el partido", comentó.

Además, destacó la importancia de jugar como local. "Es muy importante jugar en casa, el público ayuda mucho y jugar en casa ayuda. No sabes nunca qué guion de partido habrá, pero es uno de los equipos más físicos y si no conseguimos igualar un poco, nos pasarán por encima. Las dos veces de Fase Regular lo hemos conseguido y hemos ganado, pero nos espera un partido duro y muy difícil. Tenemos que conseguir jugar al límite de nuestras posibilidades y el equipo lo hará", valoró.

Pascual reconoció las dificultades sufridas durante la temporada, sobre todo en la segunda vuelta. "Dudas las teníamos, debíamos ganar para asegurar estar en el 'Play-in'. Lo merecemos porque la temporada ha sido muy dura, no hemos parado de tener problemas a nivel físico que nos han hecho reinventarnos e ir de lado a lado para intentar ser siempre competitivos. Como la de Satoransky, que quizá por ello no hemos podido luchar para estar en 'Play-offs' directamente. No hemos tenido una temporada en la que el viento haya soplado a favor", lamentó.

En cuanto a Tomas Satoransky, celebró su regreso al equipo tras tener que parar para someterse a unas pruebas médicas, al notar una fatiga extrema en el duelo contra Zalgiris, que al final han sido positivas. "Tomas es un jugador extremadamente importante para nosotros, nos permite mantener el equilibrio defensivo y ofensivo. Está bien en las transiciones, organizando al equipo es importante, lo que hemos echado en falta estos días", aseguró.

"El equipo estaba creciendo, pero en Kaunas le perdemos y nos bloqueamos. Hemos estado intentando reinventarnos hasta encontrar el camino. Lo encontramos para competir en Mónaco, pero no salió del todo. Hoy hemos estado mucho mejor, estoy muy contento de que haya podido volver y de que todo haya quedado en un susto", añadió Pascual.

También valoró el papel del pívot Youssoupha Fall ante el Bayern, con dobles figuras (14 puntos y 12 rebotes). "Es un jugador muy específico y cuando le encajamos nos ayuda siempre. Hoy ha sido así. Lo ha hecho extraordinario, siempre está listo y cuando le toca jugar no ha fallado. Pero si el rival juega abierto, él sufre más. Hemos ido por esa línea, creíamos que podría marcar la diferencia, y así ha sido", destacó.

Sobre su futuro, evitó profundizar, aunque sí dejó una reflexión. "Los clubes acaban teniendo éxitos cuando la relación con el entrenador es sólida. Los éxitos van entonces de la mano, no puedes ganar títulos si no coges una solidez en unos años. El equipo ha perdido estabilidad en todos los sentidos y la tiene que recuperar, y tener un entrenador con continuidad ayudaría. No voy a hablar y profundizar de mi futuro, pero ahora toca remar y estar todos juntos", pidió Pascual.

Por último, tuvo palabras para Svetislav Pesic, que se despide de la Euroliga y entra, casi con 77 años, en la etapa de jubilación. "Antes del partido hemos podido hablar, siempre hemos tenido muy buena relación. Se va de Europa uno de los grandes, de nuestro club por lo que hizo y por ganar la primera Euroliga. Ha hecho mucho por el baloncesto europeo, con un estilo muy propio ha marcado buena parte del baloncesto que se juega en Europa. Ha estado muchos años en primera línea, es día para estar contentos de todo lo que nos ha dado a todos. Ha sido muy emotivo, nos ha deseado mucha suerte y me ha felicitado por el partido, yo a él por todo lo hecho", se sinceró.