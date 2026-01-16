Xavi Pascual: "Nunca hemos sabido contrarrestar el nivel físico del Real Madrid"

Xavi Pascual, entrenador del FC Barcelona. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Basket, Xavi Pascual, ha lamentado este viernes que sus pupilos "nunca" hayan "sabido contrarrestar el nivel físico" del Real Madrid en su partido correspondiente a la jornada 22 de la fase regular de la Euroliga, saldado con derrota de los culés por un tajante 80-61.

"Han sido extremadamente superiores, muy superiores a nosotros en todas las facetas del juego. Nunca hemos sabido contrarrestar el nivel físico que han puesto. Ha habido dos momentos para entrar en el partido, pero primero hemos recibido un parcial de 5-0 y luego otro de 10-0 con Campazzo", resumió Pascual en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"La verdad que nos ha salido todo mal, sorprendentemente mal, porque el equipo venía trabajando bien y en buena línea", indicó un entrenador blaugrana crítico con sus jugadores tras este Clásico en el Movistar Arena.

"Hemos salido 15 veces de contraataque y hemos anotado cuatro puntos. Eso es extremadamente sorprendente para un equipo como el nuestro, que está corriendo bien las superioridades y les hemos corrido fatal hoy. La toma de decisiones ha sido muy mala", agregó Pascual.

Luego señaló que su equipo había "mostrado muy poca capacidad de reacción" en los instantes claves. "La verdad es que ha sido un partido para olvidar", apostilló antes de analizar la actuación de Kevin Punter.

"El Real Madrid ha jugado muy bien lo físico con él y lo ha sacado del partido. Nosotros como entrenadores tenemos que ayudarlo a entrar y no lo hemos conseguido. Para nosotros es un jugador muy importante, sobre todo por la baja de Clyburn, pero es responsabilidad de todos nosotros, empezando por los entrenadores", concluyó Pascual.