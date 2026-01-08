Xavi Pascual: "Peñarroya ha sido nuestro entrenador, espero que el Palau lo reciba muy bien"

El entrenador del Barça de baloncesto, Xavi Pascual - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, se refirió este jueves al regreso de Joan Peñarroya al Palau Blaugrana como técnico del Partizán de Belgrado, rival este viernes en la jornada 21 de la Fase Regular de la Euroliga, y analizó la motivación del rival y el momento de su equipo antes del siguiente partido continental.

"Joan ha sido nuestro entrenador, espero que el Palau lo reciba muy bien. Más allá de las dificultades de la vida, a veces las cosas salen bien o no. Joan es muy buen tío y lo puso todo para intentar hacerlo lo mejor posible. Todo es muy valorable por la gente, pero es uno de los nuestros", afirmó Pascual en rueda de prensa.

Sobre el Partizán, explicó que "con el cambio de entrenador se les ha visto un poco más sólidos". "Contra el Valencia compitieron bien. Tienen buenos jugadores, como Parker y Calathes, que han sido importantes en el Barça, o Fernando que lo fue en el Madrid, igual que Osetkowski en el Unicaja", valoró.

"El Partizán jugará con menos presión que en su casa y vendrá motivado. No creo que se descuelguen del partido. Tendremos que jugar muy bien para ganar", manifestó Pascual sobre la visita del equipo serbio, que llega con los exblaugranas Jabari Parker o Nick Calathes en sus filas.

Respecto al Barça, Pascual destacó que sus jugadores están trabajando "muy bien". "Siempre están concentrados y dispuestos, todos juntos en la misma página siguiendo los planes de partido, haciendo un muy buen baloncesto. En algún momento tenemos altibajos, pero en general estamos bastante sólidos", celebró.

Sobre la vuelta del público al Palau Blaugrana, tras el partido a puerta cerrada contra el Maccabi Tel Aviv, señaló que "nunca se vive del pasado". "Tenemos muchas ganas de jugar en casa con público y seguir con el ambiente positivo tras la victoria del martes contra el Maccabi Tel Aviv a puerta cerrada (93-83). El público ayuda, pero tenemos que tirar nosotros", opinó.

El entrenador confirmó que "si todo va normal", Darío Brizuela se incorporará al equipo y "seguramente estará disponible" para el encuentro contra el Partizán, en el que espera que sus jugadores mantengan "el mismo nivel de concentración" que frente al conjunto israelí, sin relajarse por contar con el apoyo de la afición.

Pascual también valoró la posible clasificación para la Copa del Rey. "Todo está muy abierto. Los tres partidos de esta semana marcarán el futuro del equipo, especialmente el del fin de semana en la Liga Endesa contra el Covirán Granada, puesto que supondría la clasificación matemática para la Copa del Rey. Clasificarnos para la Copa del Rey era uno de los retos más difíciles que tenía cuando llegué, con el equipo fuera de los puestos de acceso. Lograrlo será un 'mini objetivo' muy importante que teníamos marcado en el club", aseguró.