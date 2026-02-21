Xavi Pascual: "El último cuarto ha sido desastroso y se nos escapa el partido"

Tornike Shengelia y Xavi Pascual en rueda de prensa del Barça en la Copa del Rey de Valencia 2026 - EUROPA PRESS

VALENCIA, 21 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, calificó de dolorosa la derrota de su equipo ante Kosner Baskonia en la segunda semifinal de la Copa del Rey de Valencia 2026 y señaló que el último cuarto fue decisivo para que se les escapara un partido que tenían para ganar.

"Es un partido donde entra dentro de la naturaleza. Ahora está el tercer cuarto. Creo que hemos tenido un cierto control del juego, a pesar de no tener nunca un gran acierto en el juego. Pero el último cuarto ha sido desastroso", comentó en rueda de prensa.

Pascual subrayó la falta de acierto y las pérdidas en los instantes finales como factores determinantes y agradeció a los aficionados el apoyo mostrado durante todo el choque. "Hemos anotado nueve puntos. Uno de seis en tres puntos. Si no me equivoco, tres de doce en dos puntos. Nada, sin anotar en ninguna situación", lamentó sobre ese final.

Además, hemos entrado en bonus muy pronto, en tres minutos. Nos ha penalizado mucho todas estas situaciones. Y se nos escapa un partido que lo teníamos para ganar, claramente", declaró.

Sobre las sensaciones que le deja la derrota, Pascual fue claro: "Doloroso, francamente doloroso". "Un partido que teníamos para ganar... Normalmente perdemos si te quedas con nueve puntos en el último cuarto, en un cuarto normal habríamos ganado el partido, pero no hemos sabido hacerlo. Hemos ido a contraataque, hemos tirado solos, hemos ido por atracción, hemos tenido muchas situaciones para anotar, pero no hemos sido capaces de anotar. Además, hemos perdido balones tontamente, nos hemos quedado un poco sin físico, una vez más seguramente", reiteró.

El técnico blaugrana puso énfasis en la falta de calma y en el desgaste físico: "En cuanto a tener un poco más de calma, pues no lo hemos sabido hacer y se nos ha escapado un partido que habríamos de haber ganado. Estaban juntos los dos equipos, llegaron muy cerca aquí y se ha demostrado", comentó.

"La situación de la Copa, además, jugando cada 24 horas, nos penaliza mucho y hemos llegado peor físicamente, aunque hemos intentado aguantar y rotar lo más que hemos podido, y mantener el partido para nosotros. En el final hemos estado muy fallando. Nos ha faltado un poco de todo. Nueve puntos en el último cuarto hace que no puedas ganar, está clarísimo", argumentó.

Pascual también destacó la importancia de los pequeños detalles y acciones concretas que marcaron la diferencia: "Siempre los entrenadores hablamos de detalles. Pequeños errores en defensa, pequeñas cosas en los rebotes, balones no controlados. Ha habido dos o tres acciones decisivas para la partida. El triple de Kurucs yendo a la derecha, que le controlamos uno contra uno y luego vuelve atrás para tirar y tira solo", lamentó.

"Y el balón que casi lo teníamos recuperado, sale a Luwawu-Cabarrot y mete triple. Estos tiros en algún momento para meter y no hemos sido capaces de meterlos, como por ejemplo el tres puntos de la provisional en contraataque o alguna situación más cercana a canasta que hemos fallado", ahondó en este sentido.

Finalmente, Pascual quiso agradecer el apoyo de los aficionados: "He comenzado la rueda de prensa agradeciendo todo el apoyo que nos han dado. Gracias. Y agradecemos que tanta gente haya venido aquí y haya estado con el equipo. Me duele que no nos hayamos podido brindar esta final. Y nada más que añadir. Teníamos que jugar diferente en la última jugada. No ha sido por Kevin, por cosas que pasan en el campo al final, nada más", manifestó Pascual, que no pudo llevar a su equipo a la final en su regreso a la Copa tras su periplo europeo lejos del Palau.