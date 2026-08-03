Xevi Pujol es el nuevo director deportivo del Barça hasta 2029

El director deportivo del Barça de baloncesto, Xevi Pujol - FCB

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este lunes la incorporación de Xevi Pujol como nuevo director deportivo de la sección de baloncesto para las tres próximas temporadas, tras pasar por el Baskonia y el Manresa y listo para tomar las riendas deportivas del nuevo proyecto del baloncesto 'culer'.

El manresano, de 36 años, asume la máxima responsabilidad deportiva del equipo azulgrana tras su etapa como secretario técnico del Baskonia y como director deportivo del Bàsquet Manresa.

La llegada de Pujol, tras semanas de negociación para cerrar los últimos flecos de su desvinculación del Baskonia, se produce poco después de que el club blaugrana reubicara al anterior manager general, Juan Carlos Navarro, como embajador del baloncesto y mentor de los jugadores jóvenes del club hasta 2029.

El nuevo director deportivo será el encargado de definir la filosofía deportiva de la sección. Formado en las categorías inferiores del Bàsquet Manresa, inició su trayectoria como asistente del primer equipo entre 2011 y 2014 antes de dar el salto a los despachos como director deportivo de la entidad del Bages entre 2020 y 2025.

Durante ese periodo, el conjunto manresano alcanzó la final de la Basketball Champions League, conquistó una Lliga Catalana, disputó tres ediciones de la Copa del Rey y se clasificó en dos ocasiones para el 'Playoff' de la Liga Endesa. Además, Pujol fue reconocido como Mejor Director Deportivo de la Liga Endesa en la temporada 2024/25 por la revista Gigantes del Basket.

En el verano de 2025 se incorporó al Baskonia como secretario técnico y, en su única temporada en el club vitoriano, contribuyó a la conquista de la Copa del Rey. Ahora releva al frente de la dirección deportiva blaugrana a Juan Carlos Navarro, que continuará vinculado al FC Barcelona en sus nuevas funciones institucionales y de formación.