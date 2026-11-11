Alicia Fernández regresa y Paula Arcos es baja en la lista de las 'Guerreras' para el Torneo Internacional

Archivo - Las Guerreras en un partido en Granollers - TONI TORRILLAS - Archivo

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Joaquín Rocamora, ha hecho pública este miércoles la convocatoria de veinte jugadoras para afrontar el Torneo Internacional de España en Puertollano (Ciudad Real) y la última concentración de las Guerreras previa al Europeo de 2026, una lista que destaca por el regreso de Alicia Fernández tras superar su lesión y la ausencia de Paula Arcos por lesión.

La presencia de la central del MKS Zaglebie Lubin constituye la principal novedad en una nómina de internacionales en la que tampoco están otras jugadoras que se perdieron los compromisos de octubre, mientras que la lateral del Vipers Kristiansand no ha entrado por motivos médicos en esta última fase de preparación antes de definir los 17 descartes finales para la cita continental.

"La realidad es que creo que es una semana previa donde vamos a necesitar entrenar, pero también cuidar a la gente. Era importante el hecho de no perder el foco en ser mejores, el hecho de no perder el enfoque en prepararnos y el hecho de no perder el enfoque en que realmente lo importante es la semana siguiente en Turquía", ha explicado Rocamora sobre la gestión del grupo.

En este sentido, el técnico ha subrayado que confía en no sufrir más contratiempos en la plantilla antes de viajar al campeonato. "Ojalá nosotros tengamos que tomar la decisión de descartar a las jugadoras, que no haya más jugadoras que se caigan por un tema de lesión", ha apelado, mostrando su satisfacción por la dinámica de trabajo y asegurando que las internacionales "se sienten orgullosas" de representar al equipo nacional.

El grupo se concentrará el próximo domingo 22 de noviembre en Madrid y posteriormente se trasladará a Puertollano para disputar el torneo del 27 al 29 de noviembre en el Pabellón Polideportivo Municipal Antonio Rivilla, donde se medirá a Portugal, Argentina y Túnez. Tras estos tres encuentros, el cuerpo técnico perfilará la lista definitiva de 17 jugadoras que competirán en el Campeonato de Europa de Turquía, programado del 3 al 20 de diciembre.

Para ultimar la preparación, Rocamora ha revelado que el cuerpo técnico ha consultado a las propias jugadoras con el objetivo de analizar sus necesidades tácticas y pulir los últimos detalles. "Le hemos pedido también información a las jugadoras, qué necesitan, en qué les gustaría sentirse más seguras y, a partir de ahí, hacer un repaso un poco de todas las fases del juego", ha indicado.

La lista de veinte convocadas la integran las porteras Maddi Aalla, Nicole Morales y Lucía Prades; las centrales Elba Álvarez, Paola Bernabé, Alicia Fernández y Eider Poles; las laterales María Prieto O'Mullony, Belén Rodríguez, Danila So Delgado, Adriana Mallo y Carmen Arroyo; las extremas Maitane Echeverría, Anne Erauskin, Jennifer Gutiérrez y Lisa Oppedal; y las pivotes Lysa Tchapthet, Lyndie Tchapthet, Elisabet Cesáreo y Kelly Nnonzie Fonkeng.