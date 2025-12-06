Ambros Martín: "Nos volvemos pero espero que el Mundial que hicimos nos sirva de experiencia"

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de balonmano, Ambros Martín, lamentó la eliminación de las 'Guerreras' ante Alemania a las puertas de cuartos de final de un Mundial que confía en que "sirva" como "experiencia" para crecer de cara a las próximas citas de un equipo joven y con margen para seguir mejorando.

"Hemos luchado muchísimo por intentar estar en el partido en todo momento. En el primer tiempo creo que posiblemente ahí estuvo la clave, donde se nos fueron cinco o seis goles y tuvimos que remontar. Hicimos un esfuerzo tremendo, pero a la vez nos dio posibilidades de cara al segundo tiempo. El inicio del segundo tiempo nos castigó demasiado nuevamente", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano.

"Es verdad que estábamos en inferioridad numérica, pero creo que hicieron un parcial de 0-3, más el +3 que llevaban, y fue ya nuevamente un 6 menos y era muy difícil remontar. Aún así creo que lo hicimos, lo intentamos, nos vaciamos, nos dejamos absolutamente todo lo que llevábamos dentro. Yo creo que al final incluso podíamos apretar un poquillo más, pero erramos algunas situaciones no forzadas", añadió.

Por otro lado, Martín destacó el de menos a más de España en el torneo, siendo superior en varios partidos. "Pero yo creo que hoy hemos hecho un gran partido, el que queríamos hacer en todo el torneo, en el que hicimos durante algunos partidos que no conseguimos ganar. Hemos sido más regulares, evidentemente hemos ido de menos a más durante la preparación y durante este campeonato. Y sí que es verdad que nos volvemos a España, pero yo creo que el campeonato que hemos hecho, o espero por lo menos, nos sirva para como una experiencia importante", afirmó.

"Hemos podido comprobar que en juego, bajo mi punto de vista, hemos sido superiores a Montenegro y hemos sido superiores a Serbia, salvo los últimos minutos. Hoy hemos tuteado a Alemania, donde estaban a un nivel altísimo, con muchísima confianza, jugando con un pabellón absolutamente lleno. Han tenido que intervenir todas sus grandes jugadoras, no han reservado nada. Ha sido una experiencia increíble", añadió.

Además, el técnico canario destacó la capacidad de reacción de las 'Guerreras' tras las derrotas. "En los partidos en los que nos jugábamos mucho, como contra Montenegro por ejemplo. Cada vez que hemos venido de una derrota, el equipo ha dado la cara enormemente. Aunque hoy no hemos obtenido la victoria, sí que hemos tenido opciones. Creo que ese es el término que mejor nos define. A pesar de ser derrotas duras, fuimos capaces al partido siguiente de reponernos y de estar ahí en todo momento", comentó.

"Sí que es cierto que somos un equipo joven, sí que es cierto que hay muchas jugadoras que debutan o que tienen poca experiencia. Pero bueno, tampoco es cuestión de que nos sirva como una recompensa. Es la recompensa en el sentido en que es verdad que tenemos tiempo por delante con este grupo de jugadoras. Evidentemente es algo que cuenta como ventaja nuestra porque es un equipo que está iniciando prácticamente ahora sus competiciones de alto nivel", terminó.