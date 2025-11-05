Ambros Martín ofrece una prelista de 18 jugadoras para el Mundial Femenino de Balonmano

Archivo - Ambros Martín durante un partido de la selección femenina de balonmano - RFEBM / J.L. RECIO - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano Ambros Martín, anunció este miércoles una prelista de 18 jugadoras para la disputa del Mundial que se celebrará en Alemania y los Países Bajos del 26 de noviembre al 7 de diciembre.

Según informó la RFEBM, el técnico canario reducirá esta convocatoria a 16 o 17 componentes después de jugar la Posten Cup, un torneo preparatorio para el Campeonato del Mundo que se jugará en Noruega entre el 20 y el 23 de noviembre.

La lista facilitada por Martín mantiene el bloque de la anterior para la disputa de los dos primeros partidos de clasificación para el Europeo de 2026 ante Grecia e Israel, con las novedades de la extremo Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe) y la pivote Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita).

El seleccionador recordó que la preparación para el Mundial será "bastante corta, con muy pocos entrenamientos", pero que les valdrá "todo el trabajo realizado en las dos últimas actividades del equipo nacional, tanto en Eslovaquia como en los partidos de clasificación para el Europeo".

"Después del torneo en Noruega elegiremos las jugadoras que creamos convenientes para disputar el Mundial, al que acudiremos con 16 o 17 jugadoras, dependiendo un poco de la situación", añadió Martín. "Lo importante es evitar lesiones en el último momento y que las jugadoras mantengan ese estado de forma, y si fuera posible, poder entrar en plan competitivo", recalcó.

Ambros Martín recuerda que la "idea" y "objetivo" del equipo y el cuerpo técnico en el Mundial "es ir fase a fase". "Queremos, evidentemente, mejorar los resultados de competiciones anteriores, fuesen Europeos o Mundiales. Nuestro objetivo va a estar focalizado, fundamentalmente, en ir centrándonos en cada uno de los partidos que vayamos a disputar únicamente en nosotras y tratar de hacer y dar lo mejor de nuestras capacidades", sentenció.

El combinado nacional se concentrará en Madrid los días 17 y 18 de noviembre, donde realizarán sesiones de entrenamiento en la Universidad Francisco de Vitoria antes de emprender el 19 su viaje a la localidad noruega de Bergen (Noruega) para jugar la Posten Cup junto a las selecciones de Noruega, Serbia y Hungría.

El martes 25, las internacionales se desplazarán a Trier (Alemania), donde afrontarán la primera fase del Campeonato del Mundo los días 26, 28 y 30 en el SWT Arena ante Paraguay, Islas Feroe y Montenegro, respectivamente. En caso de clasificación para la Ronda Principal, se trasladarán a la localidad alemana de Dortmund.

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Nicole Wiggins y Lucía Prades (Super Amara Bera Bera).

-Centrales: Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera) y Alicia Fernández (MKS Zaglebie Lubin).

-Laterales: Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), María Prieto (MKS FunFloor Lublin), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio), Ester Somaza y Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera) y Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita).

-Extremos: Anne Erauskin y Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera), Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita) y Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe).

-Pivotes: Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita) y Lysa Tchaptchet (Odense Handbold).