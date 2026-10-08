ASOBAL y SELAE prolongan por undécima temporada su colaboración

Imafen de un partido de la Liga ASOBAL con el logo de SELAE en la pista - ROBERTO CAMPILLO

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Liga Profesional de Clubes Españoles de Balonmano, ASOBAL, y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) mantendrán su alianza una temporada más tras renovar su acuerdo de colaboración para la campaña 2026-2027.

La relación entre ambas entidades, iniciada en la temporada 2016-2017, alcanza así su undécima temporada consecutiva, dando continuidad a una colaboración que se mantiene vigente desde hace más de una década.

Según indicó la asociación en nota de prensa este jueves, SELAE continuará como colaborador de la Liga ASOBAL durante la nueva campaña, manteniendo su vinculación con la máxima categoría del balonmano masculino español y con los clubes y protagonistas que forman parte de la competición profesional. Desde el inicio de esta colaboración, SELAE ha estado vinculada de forma continuada a la Liga ASOBAL, manteniendo su apoyo a la competición y su presencia junto al balonmano español durante más de una década.

"Esta alianza se enmarca en la vinculación de SELAE con el deporte y con los valores asociados a su práctica, como el esfuerzo, la constancia, la superación y el trabajo en equipo. A través de su colaboración con ASOBAL, la entidad pública mantiene su presencia junto a una competición con implantación en todo el territorio nacional y que reúne cada temporada a los principales clubes y jugadores del balonmano profesional masculino español", subrayó la liga.