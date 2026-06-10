Croacia, Chile y Turquía, rivales de los 'Hispanos' en el Mundial 2027

Archivo - Jordi Ribera, selección española balonmano - Europa Press/Contacto/Kenta JÃ–Nsson - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano se enfrentará a Croacia, Chile y Turquía dentro del Grupo C del Campeonato del Mundo 2027 que se disputa en Alemania, tal y como deparó el sorteo celebrado este miércoles en Múnich.

La Federación Internacional de Balonmano (IHF) desveló los caminos hacia el título que se disputará del 13 y el 31 de junio de 2027 en seis sedes alemanas: Kiel, Hannover, Magdeburgo, Colonia, Stuttgart y una Múnich donde jugará España.

Los 'Hispanos', que estaban ubicados en el bombo 2, se encontraron con un exigente Grupo C. "Es un Mundial que te da la clasificación para los Preolímpicos y hay una plaza para los Juegos Olímpicos", dijo Jordi Ribera en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), destacando la cercanía que habrá con los señalados Juegos de Los Ángeles.

El seleccionador nacional recordó el "primer partido del Europeo" de 2024 contra Croacia, que les terminó costando la eliminación temprana, y apuntó que Chile siempre ha sido un equipo les ha "generado bastantes problemas", aunque recalcó que España "siempre parte como favorita". "No deja de ser un equipo que siempre partes como favorita, igual que contra Turquía", añadió.

Pensando en una posible clasificación para la siguiente ronda, Ribera explicó que España podría cruzarse con el grupo de Brasil, Francia y Argentina. "Tenemos a Brasil, que nos ganó en el último Mundial; a Francia, que hemos tenido varios resultados diferentes; y una Argentina que viene de cabeza de serie", resumió.

--SORTEO DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2027.

GRUPO A: Alemania, Serbia, Túnez y Uruguay.

GRUPO B: Egipto, Italia, Cabo Verde y Arabia Saudí.

GRUPO C: Croacia, ESPAÑA, Chile y Turquía.

GRUPO D: Argentina, Francia, Brasil y Kuwait.

GRUPO E: Suecia, Noruega, Grecia y Catar.

GRUPO F: Portugal, Islas Feroe, Polonia y Argelia.

GRUPO G: Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos y Angola.

GRUPO H: Islandia, Macedonia del Norte, Baréin y Japón.