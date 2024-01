La EHF desestima la protesta de la Federación Sueca de Balonmano por el gol de Francia que forzó la prórroga

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Disciplinaria de la Federación Europea de Balonmano (EHF) ha desestimado la reclamación de la Federación Sueca de Balonmano por el gol del lateral izquierdo francés Elohim Prandi que forzó la prórroga en las semifinales del Campeonato de Europa masculino de balonmano (34-30).

"La protesta se presentó por la no utilización del videoarbitraje para comprobar el último golpe franco de Francia en el minuto 60 del partido. Después de una evaluación cuidadosa de la situación, la Comisión ha determinado que queda a discreción de los árbitros de la EHF y no es una obligación utilizar la tecnología de videoarbitraje", señaló en un comunicado.

Francia alcanzó la final continental 10 años después, con un gol de Elohim Prandi con el tiempo cumplido para forzar la prórroga. El lateral galo, en un último golpe franco lejano y con el reloj en 60:00, hizo el empate (27-27), que dio lugar a unos 10 minutos extra donde los franceses sellaron su victoria. El gol de Prandi fue protestado por los suecos, ya que pareció no cumplir el reglamento de un golpe franco, moviendo ambos pies del suelo.

"El videoarbitraje sólo se utiliza cuando los árbitros tienen serias dudas sobre tomar la decisión correcta o cuando no pueden visualizar la situación correctamente. Es sólo decisión de los árbitros o delegados utilizarlo. La decisión de no utilizarlo cae dentro del alcance de las Regulaciones Legales de la EHF, así como del Europeo, y se considerará una decisión fáctica y, por lo tanto, final, no estando sujeta a ninguna protesta. Por tanto, se declara inadmisible la protesta", indicó la EHF, que añadió que se podrá poner recurso de apelación hasta las 20.00 horas de este sábado.

Este domingo, Francia y Dinamarca se verán las caras en la final del Campeonato de Europa de Alemania. Los daneses superaron el viernes a la anfitriona (26-29) en semifinales.