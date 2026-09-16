España solventa su debut en el Mundial de balonmano en silla de ruedas

Lance de un partido de la selección española de balonmano en silla de ruedas.
Lance de un partido de la selección española de balonmano en silla de ruedas. - RFEBM / XAVI SOLANAS
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 16 septiembre 2026 23:15
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   MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La selección española de balonmano en silla de ruedas ha vencido este miércoles a la selección de Libia por dos sets a cero (7-9 y 5-10) en su estreno durante el IV Campeonato del Mundo de esta modalidad con equipos mixtos, tras un partido disputado en el Palau d'Esports de Granollers (Barcelona).

   El equipo español salió concentrado a la pista y Miguel García asumió los galones firmando los dos primeros tantos del torneo, mientras que Lorenzo Envo amplió esa ventaja con un gol tras giro de 360º. Pese a las acometidas de Younus Mohamed y Mohamed Alsoudani para acortar esa renta, el empuje ofensivo de García y Envo mantuvo las distancias de España.

   Un tiempo muerto solicitado por el entrenador libio Mohamed Alzayani frenó entonces esa dinámica, pero España gestionó con calma los minutos finales para cerrar a su favor el primer set. El siguiente arrancó con mismo guion gracias a un gol tempranero de Pablo José González, pero Alsoudani impulsó a Libia hasta adelantarse por primera vez (3-2).

   Eso fue punto de inflexión para los pupilos de Óscar Perales, pues el acierto de Agustín Alejos con el tiro exterior desatascó su ataque y las transiciones rápidas de Envo devolvieron la ventaja, con contragolpe de 360º incluido y aprovechando buenos bloqueos de Lorena Bermúdez. Además, Francisco Javier Cazurro encadenó paradas decisivas que neutralizaron el ataque libio en el tramo final y Miguel García redondeó la victoria.

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