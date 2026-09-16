España solventa su debut en el Mundial de balonmano en silla de ruedas

Lance de un partido de la selección española de balonmano en silla de ruedas. - RFEBM / XAVI SOLANAS

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de balonmano en silla de ruedas ha vencido este miércoles a la selección de Libia por dos sets a cero (7-9 y 5-10) en su estreno durante el IV Campeonato del Mundo de esta modalidad con equipos mixtos, tras un partido disputado en el Palau d'Esports de Granollers (Barcelona).

El equipo español salió concentrado a la pista y Miguel García asumió los galones firmando los dos primeros tantos del torneo, mientras que Lorenzo Envo amplió esa ventaja con un gol tras giro de 360º. Pese a las acometidas de Younus Mohamed y Mohamed Alsoudani para acortar esa renta, el empuje ofensivo de García y Envo mantuvo las distancias de España.

Un tiempo muerto solicitado por el entrenador libio Mohamed Alzayani frenó entonces esa dinámica, pero España gestionó con calma los minutos finales para cerrar a su favor el primer set. El siguiente arrancó con mismo guion gracias a un gol tempranero de Pablo José González, pero Alsoudani impulsó a Libia hasta adelantarse por primera vez (3-2).

Eso fue punto de inflexión para los pupilos de Óscar Perales, pues el acierto de Agustín Alejos con el tiro exterior desatascó su ataque y las transiciones rápidas de Envo devolvieron la ventaja, con contragolpe de 360º incluido y aprovechando buenos bloqueos de Lorena Bermúdez. Además, Francisco Javier Cazurro encadenó paradas decisivas que neutralizaron el ataque libio en el tramo final y Miguel García redondeó la victoria.