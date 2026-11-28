Las 'Guerreras' se imponen a Argentina con una buena segunda parte en Puertollano - RFEBM | J.L. RECIO

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano venció (23-17) a la de Argentina este sábado en el segundo partido del Torneo Internacional de España de Puertollano (Ciudad Real), puesta a punto para el Campeonato de Europa que arrancan en cinco días.

Después del trabajado empate contra Portugal, las 'Guerreras' se llevaron el triunfo ante las argentinas con una gran mejoría en la segunda mitad. Este domingo, como último ensayo, España se medirá a Túnez en el Pabellón Municipal Antonio Rivilla, antes del debut en el Europeo del día 3 contra Dinamarca en Antalya (Turquía).

España encontró dificultades durante una primera mitad muy igualada, pero dio un paso adelante tras el descanso para mejorar su rendimiento defensivo y cerrar el partido con solvencia. Danila So Delgado volvió a tirar del ataque español, pero la defensa argentina se fue cerrando. La actuación de Candelaria Cuadrado bajo palos y la falta de continuidad en ataque complicaron el avance de España.

Eider Poles y Estitxu Rodríguez permitieron un ajustado y corto 9-8 al descanso, pero las 'Guerreras' encontraron más ritmo en la reanudación. Paola Bernabé y Lyndie Tchaptchet dieron tranquilidad en el marcador, y España se puso seria en defensa para consolidar el dominio que no tuvo discusión hasta el final.

"Las sensaciones son buenas. Yo creo que hemos hecho los mejores 30 minutos de los 120 minutos que hemos jugado. Creo que la segunda parte del equipo ha estado muy sólido, ha sido capaz de ayudarse mucho, de generar dudas y creo que de aquí nosotros tenemos que crecer", dijo el seleccionador Joaquín Rocamora en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"Se nota cierta presión por estar cerca del Europeo y que sobre todo en la fase transitiva ofensiva no estamos haciendo tanto daño, pero ojalá recuperemos esto y por aquí seguro que va a ser el camino para seguir siendo un equipo sólido, un equipo eficaz y un equipo que sea difícil de ganar", añadió.