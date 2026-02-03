Las 'Guerreras' jugarán en Algeciras su partido de clasificación para el Europeo ante Austria

Archivo - La selección española femenina de balonmano, durante el partido en Algeciras ante Croacia del 13 de abril de 2025 - JLRECIO - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano jugará su partido de la cuarta jornada del Grupo 6 de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa 2026 frente a Austria el próximo sábado 7 de marzo (19.30 horas) en la localidad gaditana de Algeciras, ha confirmado este martes la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El encuentro se disputará en el Polideportivo Municipal Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo y será retransmitido en directo por Teledeporte, tras el acuerdo alcanzado entre la RFEBM con la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Algeciras y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.

De esta manera, las 'Guerreras' regresarán a la provincia de Cádiz por segunda vez, después de que el 13 de abril del pasado año se enfrentasen a Croacia también en Algeciras en el partido de vuelta del 'Playoff' clasificatorio para el Mundial de balonmano femenino 2025. En aquella ocasión, el combinado dirigido entonces por Ambros Martín logró imponerse (23-17).

Las de Joaquín Rocamora, nuevo técnico femenino español, afrontarán un mes de marzo clave para su futuro a medio plazo. Se enfrentarán dos veces a Austria -primero en Viena el 4 de marzo y luego en Algeciras- para dilucidar la primera plaza del grupo; en estos momentos, ambas selecciones están empatadas a cuatro puntos.