Las 'Guerreras' pierden su primer amistoso contra Alemania en Granollers

Lyndie Tchaptchet, en un partido con la selección española de balonmano. - RFEBM

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano ha perdido este viernes por 29-31 ante la selección de Alemania, vigente subcampeona del mundo, en el primero de los dos amistosos previstos entre ambos conjuntos para esta semana en el Palau d'Esports de Granollers (Barcelona).

El equipo entrenado por Joaquín Rocamora ofreció una imagen competitiva ante un gran referente del panorama internacional, si bien las alemanas empezaron con mayor acierto y tomaron pronto la iniciativa en el marcador, obligando a España a remar desde los primeros compases.

Las 'Guerreras' fueron encontrando soluciones en ataque con el paso del reloj, especialmente gracias a Danila So Delgado, y acortaron diferencias, llegando incluso a igualar el duelo en el 13'. Sin embargo, la respuesta alemana fue inmediata y las exclusiones condicionaron algunos tramos de la primera mitad, pero España pese a todo seguía cerca al descanso (13-15).

Tras la reanudación, Lyndie Tchaptchet anotó el primer tanto español, pero fue un arreón fugaz porque Alemania amplió su ventaja hasta el 15-21. La reacción de las anfitrionas cuajó por mediación de Jennifer Gutiérrez, Maitane Etxeberria y Lysa Tchaptchet, limando distancias progresivamente.

Alemania volvió a respirar mediada la segunda parte, pero Danila So Delgado siguió guiando la producción ofensiva de las 'Guerreras' y, junto a Elba Álvarez, Eider Poles y Anne Erauskin, mantuvo a las locales en la 'pomada'. Con 27-31, a falta de tres minutos, España apretó por última vez, pero solo bajó su desventaja hasta el 29-31, a la postre definitivo.