Las 'Guerreras' reconducen su Mundial

Montenegro - España, Mundial balonmano - KOLEKTIFF

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de balonmano se impuso (26-31) a la de Montenegro este domingo en el SWT Arena de Trier (Alemania) para sellar su billete a la siguiente ronda del Mundial 2025 y como primera del Grupo D, un paso al frente para volver a confiar en sus opciones y en el crecimiento de una plantilla renovada.

Las 'Guerreras' saltaron decididas a enmendar el paso en falso ante Islas Feroe en la segunda jornada y cuajaron una primera mitad muy sólida. La defensa volvió a ser la base del juego español, generando muchas recuperaciones y el ritmo ofensivo que desarboló a Montenegro al descanso (11-15). Además, las de Ambros Martín castigaron esos robos con una buena efectividad.

El ataque de la selección española no encontró la misma oposición que las montenegrinas en área contraria, con lanzamiento exterior incluso para abrir buena brecha y llegar con el partido controlado al segundo tiempo. La efectividad en los siete metros, con Alicia Fernández, se mantuvo también en la reanudación.

La capitana (8 goles y MVP del partido) y Jennifer Gutiérrez (4) tiraron de las suyas, asumiendo galones, como Danila So Delgado (5) y Ester Somoza (4), aunque la clave estuvo en la fortaleza defensiva. España mantuvo la concentración atrás en el segundo tiempo y llegó a mandar de ocho goles a diez minutos del final.

Las de Martín, con la importancia de la diferencia de goles, sujetaron la reacción de Montenegro para quedarse no solo el billete a la 'Main Round' sino como primeras. En busca de recuperar el terreno perdido a nivel internacional, España mostró la mejor versión de su nueva convocatoria antes de una fase donde con dos puntos se medirán con Serbia, Islandia y la anfitriona Alemania (4) por un billete a cuartos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MONTENEGRO, 26 - ESPAÑA, 31. (11-15, al descanso).

--EQUIPOS.

MONTENEGRO: Attingre (P), M.Marsenic (P), Skerovic (P); A.Marsenic, Mitrovic, Jaukovic (2), Pletikosic (3), Godec (1), Trivic, Dzaferovic, Vukcevic (7), Bozovic, Brnovic (7), Bulatovic (1), Tatar, Pavicevic (4) y Grbic (1).

ESPAÑA: Wiggins (P), Prades (P), Morales (P); Gutiérrez, Etxeberria, Somaza, Arcos, So Delgado, Fernández, Erauskin, Álvarez, Linda Tchaptchet, Lysa Tchaptchet, Arroyo, Bengoetxea, Oppedal, Gassama y Vegué.

--PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 0-2, 2-3, 3-7, 5-9, 8-13, 11-15 --descanso--, 13-16, 15-20, 15-23, 18-26, 21-17, 26-31.

--ÁRBITROS: Karim Gasmi y Raouf Gasmi (FRA). Excluyeron dos minutos a Vukcevic, Arcos y Bengoetxea.

--PABELLÓN: SWT Arena.