Las 'Guerreras' viven una final o un trámite

Selección española femenina de balonmano, Guerreras - ANZE MALOVRH / KOLEKTIFF

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano afrontará este sábado (18.00 horas/Teledeporte) ante Alemania su último duelo de la Ronda Principal del Campeonato del Mundo, un partido que puede no tener relevancia o ser una auténtica final si horas antes Montenegro no ha batido a Serbia.

España saltará a la pista del Westfalenhalle de Dortmund sabiendo lo que tiene en juego. Después de ganar a Islandia y el empate entre serbios y las Islas Feroe, se mantiene con vida hasta este último choque, aunque sigue sin depender de sí misma y si el equipo que entrena el español José Ignacio Prades no pierde, jugará ante las alemanas sin opciones de estar entre las ocho mejores.

"Creo que estamos preparadas para jugar este partido. Haber ganado a Islandia nos ha dado un chute de energía y, siendo la última bala que nos queda, vamos a ir a muerte con ella. Vamos a pelear por esos dos puntos e intentar pasar a cuartos. Sabemos que no depende solo de nosotras y que el partido previo marcará mucho nuestro futuro, pero lo que esté en nuestra mano tenemos que lograrlo", aseguró la portera Lucía Prades en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

Las 'Guerreras' se vuelven a encontrar con una situación algo parecida a la de hace seis años en el Mundial de Japón. Entonces debían de ganar a Rusia, entrenada precisamente entonces por Ambros Martín, actual seleccionador español, para no depender de nadie, pero perdió y quedó en manos de Montenegro que, eliminada, batió a Suecia y le permitió pasar a las semifinales.

El combinado nacional llega animado tras su buena victoria ante las islandesas, aunque ahora tendrá un duro examen ante Alemania, una selección que ha ganado todos sus partidos y que, aunque está clasificada, no parece que vaya a dar facilidades. Las alemanas están sacando el máximo partido al apoyo del público y en su último duelo doblaron a Montenegro en un gran partido (36-18).

En el histórico entre España y Alemania destacan dos victorias de las 'Guerreras' en los últimos enfrentamientos, en el Europeo de 2022 y el Mundial de 2021. "No nos enfrentamos a un equipo especialmente físico, es un estilo más parecido al de Hungría, al que vimos en la Posten Cup. Aun así, los partidos dependen sobre todo de lo que hagamos nosotras. Tenemos que centrarnos muchísimo en nuestro propio juego, sentirnos a gusto desde el inicio y, a partir de ahí, buscar nuestras opciones", advirtió Prades.

"Al final, el balonmano es defender y atacar, y la seña de identidad de las 'Guerreras' tiene que ser defender y correr. Esa será nuestra intención: ser fuertes atrás, poder correr y jugar a lo que nos hace sentirnos cómodas. Si lo conseguimos, tendremos nuestras oportunidades", apuntó.

Con los ojos en Montenegro, España competirá para tratar de seguir creciendo, como demostró con la buena reacción en el duro partido del jueves ante Islandia, confiando en que sirva además para llegar a cuartos de final. "Lo importante es acabar satisfechas: dar nuestra mejor versión y competir con ambición, independientemente del resultado final", afirmó Ambros Martín.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ALEMANIA: Wachter (P), Filter (P), Grijseels, Engel, Antl, Smits, Steffen, Kühne, Vogel, Lott, Maidhof, Döll, Behrend, Hauf, Von Pereira y Leuchter.

ESPAÑA: Prades (P), Morales (P); Gutiérrez, Etxeberria, Somaza, Arcos, So Delgado, Fernández, Erauskin, Álvarez, Linda Tchaptchet, Lysa Tchaptchet, Arroyo, Bengoetxea, Oppedal, Gassama y Vegué.

--PABELLÓN: Westfallenhalle de Dortmund.

--HORA: 18.00/Teledeporte.