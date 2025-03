El 'Hispano' Gedeón Guardiola se retira a final de temporada

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español de balonmano Gedeón Guardiola ha anunciado este martes que se retirará como profesional a final de esta temporada con 40 años y siendo clave en los últimos éxitos de la selección española, con unos Hispanos con los que conquistó un Mundial, dos Europeos y una medalla olímpica a lo largo de 22 años de carrera.

"Hola a todos, hago este vídeo para comunicaros que esta va a ser mi última temporada como jugador de balonmano profesional. Han sido 22 años donde he disfrutado mucho de nuestro deporte, donde he crecido como jugador y persona. Quiero dar las gracias a todos los compañeros que he tenido tanto en la Bundesliga como en la Liga Asobal y en la selección española", manifestó en sus redes sociales.

Gedeón Guardiola fue clave en el oro en el Mundial de 2023, así como en los títulos de los Europeos de 2018 y 2020 y la medalla de bronce olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Sin duda, los Hispanos perderán a un pivote que ha marcado época en una longeva y exitosa carrera.

"Me encantaría nombraros a todos, pero la lista es infinita y no me gustaría olvidarme de nadie. A lo largo de este camino he conocido a muchísima gente buena. Muchos de vosotros ahora sois mis amigos. Quería daros las gracias porque en muchas ocasiones mi fuerte carácter ha sido un impedimento en los entrenamientos, en los partidos", señaló el alicantino.

Tras iniciarse en su Petrer natal y pasar por el Valencia o Teucro, empezó a despuntar a nivel de clubes en el BM Ciudad de Logroño y, sobre todo, en el Portland San Antonio entre 2009 y 2012. De ahí pasó a la Bundesliga, primero en el Rhein-Neckar Löwen y luego en el TBV Lemgo y el HC Erlangen, antes de regresar en 2024 a España de la mano del BM Nava, donde se retirará.

"A todos los entrenadores que he tenido, muchas gracias. Habéis sido un referente y he aprendido de cada uno de vosotros", manifestó Gedeón Guardiola, que dio las gracias a patrocinadores, a su representante (Héctor Humbert), a su hermano Isaías --ahora compañero-- y a familia y amigos.

"Por último, quiero dar las gracias a todos los aficionados al balonmano. Siempre habéis mostrado un gesto de cariño y de apoyo allí donde he jugado. Tanto yo como mi familia siempre nos hemos sentido muy arropados y es de agradecer. Espero que sigáis disfrutando del balonmano tanto como yo y os llevaréis siempre en mi corazón. Hasta siempre y muchas gracias", se despidió el pívot 'Hispano'.