Los 'Hispanos' desdibujan a Francia y siguen soñando con el Mundial

La selección española masculina de balonmano en el Europeo - EVA MANHART & JURE ERZEN / KOLEKTIFF

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano ha superado a Francia (36-32), vigente campeona europea, en la tercera jornada de la Ronda Principal del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, un partido en el que, ya sin opciones de avanzar en el torneo, ofreció su mejor cara para seguir viva en la lucha por la quinta plaza, que podría dar el pase directo al Mundial 2027.

Después de quedarse matemáticamente sin opciones de acceder a semifinales con su derrota del sábado ante Dinamarca (31-36), los de Jordi Ribera, despojados de toda presión, ofrecieron ante el combinado galo quizás sus mejores minutos en el torneo continental. Se marcharon al descanso con una renta de seis goles, tras una primera parte en la que se mostraron firmes atrás y mucho más consistentes en ataque que en sus encuentros anteriores.

Ya tras el descanso, los 'Hispanos' supieron conservar el rigor competitivo para mantener a raya a una Francia que sufrió la ira de Ian Barrufet, máximo anotador del encuentro con diez tantos en 11 lanzamientos y 'MVP' del duelo. Con ello, consiguen su primer triunfo de la 'Main Round' y mantienen vivas sus esperanzas de acabar terceros de grupo, lo que les permitiría jugar el partido por el quinto puesto, que tiene como premio un billete directo para el Mundial de Alemania 2027.