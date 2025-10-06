Los 'Hispanos' y las 'Guerreras' lucirán la "magia" de Huesca en sus camisetas

De izq. A der., el presidente del Bada Huesca, Pachi Giné; el Diputado Delegado de Turismo, Sergio Serra, el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver; el presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez; y su vicepresidente Juan Carlos Caamaño. - JLRECIO / RFEBM

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) y la Diputación Provincial de Huesca anunciaron este lunes un nuevo acuerdo de colaboración hasta el próximo verano por el que las selecciones masculina y femenina lucirán en la camiseta el logo de la entidad aragonesa.

En un evento celebrado en la sede de la RFEBM en Madrid, el presidente de la federación, Francisco Blázquez, y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, explicaron los detalles del nuevo acuerdo de colaboración, que presenta "una duración de una temporada, hasta el verano que viene", aunque "con posibilidad de prórrogas".

No obstante, la idea de ambas entidades es que la unión continúe "durante un tiempo importante", con la opción de celebrar en la provincia partidos de preparación de ambas selecciones para torneos internacionales. "Es el momento de dar este paso, el objetivo es posicionar Huesca a nivel mundial, que todo el mundo conozca Huesca", sostuvo Blázquez.

"Damos un paso mas en la unión con Huesca. Después de muchos intentos y vaivenes, disputamos un partido de los 'Hispanos' en Huesca, una ciudad que aporta mucho a nuestro balonmano, nos permitió ver la afición y el seguimiento que tiene allí el balonmano. Llenamos el pabellón de deportes, y empezamos a hablar de dar a conocer un poco más Huesca, que los 'Hispanos' y las 'Guerreras' fueran sus embajadores", comentó el presidente de la RFEBM.

Con el lema 'Tu provincia, Huesca la magia', Blázquez ve este acuerdo perfecto "para coger fuerza" y "llegar de la mejor forma posible al Europeo masculino y el Mundial femenino". "Que Huesca vaya en el centro de nuestra camiseta. Que Huesca sea un sitio donde tener una base de operaciones. Nos hace soñar con esa apuesta de Huesca para que nos de esa píldora de fuerza para conquistar los campeonatos", agregó.

"Quiero que todos nos sintamos una familia. Es un aporte más para el crecimiento de nuestras selecciones, muchas veces con la subvención pública es imposible cubrir las necesidades de nuestros seleccionadores", expresó.

Blázquez defendió que "la RFEBM está para sumar, no intenta llegar y acaparar, sino compartir" y provocar que por donde pasen haya "más gente practicando y siguiendo balonmano", siendo "un vehículo para nuevos patrocinadores". "Siempre ha crecido el balonmano donde hemos estado, la inversión está más que rentabilizada, pero tenemos que seguir creciendo", añadió.

Por su parte, Isaac Claver reconoció estar "muy ilusionado" con este acuerdo de colaboración, convencido de que la "magia" de la provincia es la que quieren que las selecciones "lleven en el pecho". "Y que se traduzca en crecimiento para el balonmano y la provincia. Somos una provincia que tenemos mucho que ofrecer al mundo, y esa visibilidad que le dan los dos combinados nacionales queremos que se vea en todos los rincones del planeta", afirmó.

"Compartimos valores de compromiso, coraje, afán de superación, respeto, rivalidad sana. Todo ello hace que unamos nuestros caminos y que podamos crecer. Es una ilusión tremenda, nosotros tratamos de promulgar que el deporte es educar, no solo deportistas, también personas. Nuestro objetivo es que se genere un impacto social, deportivo y económico en la provincia y sus clubes. Tener este espacio es una muestra de nuestro compromiso con el medio rural, del desarrollo de nuestras gentes y nuestros pueblos", dijo.

Finalmente, el seleccionador absoluto femenino, Ambros Martín, reivindicó esa "magia" de Huesca para abordar el Mundial femenino que se jugará en Alemania y Países Bajos entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre. "La vamos a necesitar para poder hacer un buen Mundial, nos va a venir muy bien", señaló.

Mientras que Jordi Ribera, seleccionador nacional masculino, reconoció que "cuantos más recursos" tenga la federación, podrán hacer "más actividades". "La selección está a la expectativa de una semana internacional, dos partidos en Suecia, de ahí nos orientaremos a la preparación del Europeo, mirando que nadie se lesione. Está todo tranquilo", comentó sobre el futuro a corto plazo, con el Europeo de 2026.