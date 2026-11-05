Los 'Hispanos' se igualan a la campeona de todo Dinamarca

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano empató (28-28) con la de Dinamarca en la primera jornada de la EHF EURO Cup 2028, disputada este miércoles en el Jyske Bank Boxen de Herning.

Los 'Hispanos' compitieron de tú a tú con la campeona de Europa, del mundo y olímpica en su casa, sacando un punto y un paso al frente en el crecimiento de un equipo renovado que quiere volver a estar entre los mejores. La defensa danesa puso en apuros a España en el primer tiempo (16-13), pero Víctor Romero y Petar Cikusa, con cuatro goles seguidos, dieron el primer golpe para España.

Los de Jordi Ribera, que también detuvieron el ataque local y con buenas acciones de Sergey Hernández bajo palos, dejaron un buen inicio antes de verse superados por el recital de Mathias Gidsel. La defensa de 5:1 trató de frenar el empuje danés, pero fue después el acierto lo que falló en la respuesta.

Le costó a los 'Hispanos' igualar el marcador, pero Imanol Garciandia y Antonio Serradilla abrieron la defensa de la campeona de todo. El equipo de Ribera dio otro paso al frente, con los jóvenes Petar Cikusa y Marcos Fis, y también con Antonio Martínez y Gonzalo Pérez de Vargas bajo palos. La selección española se puso 26-28 a tres minutos del final. Un desenlace de máxima emoción e igualdad, donde Gidsel empató desde los siete metros y, tras una parada de Gonzalo, España llegó a marcar pero fuera de tiempo por unos segundos.

"Estoy contento con el rendimiento del equipo. Ha mantenido un nivel muy alto durante los sesenta minutos, siempre compitiendo por la victoria. Tuvimos momentos difíciles en la primera parte, pero en la segunda defendimos a un gran nivel. Logramos que Dinamarca perdiera balones en ataque, supimos mantener la tranquilidad y variamos situaciones de juego, con la participación de prácticamente todos los jugadores aportando su granito de arena", dijo Ribera en declaraciones que facilitó la Real Federación Española de Balonmano.