Jordi Ribera facilita sus 18 convocados para la preparación del Campeonato de Europa

El seleccionador nacional masculino de balonmano, Jordi Ribera, facilitó este jueves la lista de 18 convocados para la disputa del Torneo Internacional de España, que se disputará del 8 al 11 de enero en el Navarra Arena de Pamplona y que será el último antes de afrontar el Campeonato de Europa que se celebrará en Dinamarca, Suecia y Noruega.

El técnico catalán ha mantenido prácticamente el bloque con el que contó para el doble amistoso del pasado mes de octubre ante Suecia, con la vuelta de los hermanos Alex y Dani Dujshebaev, y con Nacho Biosca manteniéndose en la portería en lugar de Rodrigo Corrales, al que sustituyó a última hora en aquella convocatoria.

"Pienso que es una lista, como siempre, que combina gente con experiencia y gente más joven, e incluso jugadores para los que puede ser su primera experiencia en una competición. En una competición que, evidentemente, va a ser muy exigente, siempre debe haber una selección que mezcle la experiencia de haber estado en momentos difíciles y complicados con la ilusión de quienes se incorporan por primera vez", subrayó Ribera en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El seleccionador ha incluido a "jugadores que ya empiezan a tener experiencia y otros que han ido entrando progresivamente". "A veces también influye el hecho de que haya jugadores en proceso de recuperación, pero es cierto que, en los partidos de Suecia, algunos de ellos acudieron a esa concentración con la idea de poder estar presentes en este Europeo y de vivir esa primera experiencia", puntualizó.

"Hay que recordar que cualquier partido amistoso se organiza siempre con la previsión de dar oportunidades y experiencia a jugadores que, en un momento determinado, será necesario que participen en una competición oficial. Sin duda, esa primera experiencia les ayudará a competir mucho mejor", sentenció Ribera.

El combinado español se concentrará el próximo viernes 2 de enero en Pamplona, donde se ejercitará en sesiones de mañana y tarde de cara a este TIE donde se medirá a Eslovaquia y Túnez, además de un tercer rival por determinar entre Portugal, Egipto e Irán. Posteriormente, los 'Hispanos', ya con la lista definitiva, se desplazarán a Madrid el día 12 de enero y al día siguiente partirán a Dinamarca donde jugarán la primera fase del torneo en Herning ante Alemania, Serbia y Austria.

--LISTA DE CONVOCADOS.

-Porteros: Ignacio Biosca (HBC Nantes) y Sergey Hernández (SC Magdeburgo).

-Centrales: Ian Tarrafeta (HBC Nantes) y Natan Antonio Suárez (Sporting CP).

-Laterales: Álex Dujshebaev (KS Kielce), Imanol Garciandia (Pick Szeged), Marcos Fis (Fraikin BM Granollers), Agustín Casado (HC Montpellier), Jan Gurri (Sporting CP), Daniel Dujshebaev (KS Kielce) y Antonio Serradilla (TVB Stuttgart HB).

-Extremos: Kauldi Odriozola (HBC Nantes), Aleix Gómez, Ian Barrufet y Dani Fernández (FC Barcelona).

-Pivotes: Abel Serdio (Wisla Plock), Javier Rodríguez (SL Benfica) y Víctor Romero (Sporting CP).