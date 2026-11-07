Jordi Ribera: "Portugal nos debe ayudar a crecer"

Archivo - El seleccionador español masculino de balonmano, Jordi Ribera - RFEBM / J. L. RECIO - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de balonmano, Jordi Ribera, valoró la importancia del "partido difícil" que tendrán este domingo en Vigo contra Portugal en la segunda jornada de la EHF EURO Cup, donde confió en "luchar cada balón" y aprovechar para "crecer".

"Sabemos que va a ser un partido difícil, que nos debe ayudar a crecer, de la misma forma que el choque en Dinamarca, donde el grupo tuvo un gran desempeño a lo largo de los 60 minutos", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El técnico de los 'Hispanos' confesó que el empate contra la campeona olímpico, del mundo y de Europa, supone una buena dosis de confianza. "Evidentemente, el resultado contra Dinamarca nos da confianza, pero no empezamos con ventaja mañana, habrá que luchar cada uno de los balones", explicó.

"Debemos mantener la mentalidad que tuvimos en Dinamarca de vivir el partido minuto a minuto; tenemos que intentar que cada minuto se viva al máximo de intensidad posible mañana, siempre con la mentalidad de hacer lo mejor posible", añadió, sabiendo que Portugal ha superado a España en sus tres últimos enfrentamientos.

Ribera apela a la buena marcha de una reconstrucción en busca de volver al podio internacional, tras fallar en el último Mundial y los dos últimos Europeos. Los jóvenes Ian Barrufet, Marcos Fis o Petar Cikusa encabezan una convocatoria a la que se sumó Miguel Sánchez-Migallón, con vistas al duelo de este domingo a las 18.00 en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI).