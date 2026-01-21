Jordi Ribera: "Este primer partido contra Noruega se antoja fundamental para seguir vivos"

Archivo - Jordi Ribera atendiendo a medios de comunicación - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador nacional masculino de balonmano, Jordi Ribera, tiene claro que en la 'Ronda Principal' del Europeo donde se jugarán el billete para las semifinales deben afrontar como "el máximo reto" cada encuentro, empezando por el de este jueves ante Noruega, "fundamental para seguir vivos".
"Creo que, igual que hemos hecho hasta ahora, cada partido tiene que ser para nosotros el máximo reto y además sabemos que partiendo de cero puntos el primer partido contra Noruega se antoja fundamental porque sumar en ese partido significa seguir vivos en la competición", señaló Ribera este miércoles en declaraciones facilitadas por la RFEBM.
El técnico de los 'Hispanos' tiene claro que "el equipo ha ido mejorando e irá mejorando a medida que vaya pasando la competición", aunque insistió en que "lo importante ahora es conseguir esos dos puntos con Noruega". "Creo que había un primer objetivo general, que era pasar ese grupo complicado que teníamos y el sueño era afrontar cada uno de los partidos con las máximas garantías para poder ganar", subrayó.
"Ahora, hemos superado ese primer objetivo, estamos en la 'Main Round' y tenemos ese sueño de poder llegar a lo más arriba y clasificarnos para esas semifinales, pero evidentemente pasa por este primer partido con Noruega donde tenemos que seguir con esa misma filosofía de ir a muerte los 60 minutos y pensar que sumar significa soñar y que si no lo hacemos realmente ya se nos pueden complicar los objetivos de cara a poder llegar a esa parte final con opciones de semifinales", remarcó.
El entrenador catalán advirtió también que "el torneo siempre hay que valorarlo en su totalidad" y reiteró que el equipo haya ido "creciendo partido a partido" en una primera fase que cerraron con derrota ante Alemania, aunque tienen "la sensación" de que podían "haber sumado algo".
"Estuvimos bien en ataque, en momentos determinados en defensa, especialmente en el segundo tiempo, pero, probablemente, algunos detalles ingenuos de pérdidas de balón que no teníamos que haber perdido o quizás podíamos haber recuperado algún balón en defensa que nos hubiese permitido salir al contraataque. Al final se decantó un poco a favor de Alemania, que además se jugaba la vida en ese partido", añadió.
DANI DUJSHEBAEV: "VA A SER UNA 'MAIN ROUND' ABIERTA"
Por su parte, el lateral Dani Dujshebaev sabe que en esta segunda fase van a afrontar "cuatro finales ante cuatro rivales del más alto nivel" sin darle demasiada importancia a empezar ante Noruega porque "al final vas a tener que jugar contra todos". "Estamos preparados ya para intentar hacer lo mejor posible e intentar ir sacando los partidos adelante", expresó.
El internacional reconoció que la derrota ante Alemania "fue un palo", pero que no les debe afectar de cara a una 'Main Round' que ve "abierta" y donde "cualquiera puede ganar a cualquiera y todos se van a dejar puntos". "Nuestro objetivo es ir sacando nuestros partidos adelante y ver cómo avanza el resto del torneo. Estamos centrados en hacer lo nuestro, en ganar ahora Noruega y después al que venga, e intentar hacer las cosas bien e ir avanzando y mejorando como equipo", concluyó.