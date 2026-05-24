Mecalia Atlético Guardés conquista la EHF European Cup - RFEBM

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Mecalia Atlético Guardés venció (29-24) al MSK IUVENTA Michalovce para conquistar la EHF European Cup, el primer título europeo de su historia en una jornada inolvidable en A Sangriña.

El equipo español venció, como hizo en la ida, esta vez ante su público para estrenar su palmarés internacional. Las de Ana Seabra dominaron prácticamente todo el encuentro gracias a una defensa muy sólida y a un ataque coral, siete jugadores con tres o más goles.

Blazka Hauptman y María Sancha, con cuatro goles cada una, fueron las máximas referentes ofensivas, mientras que la portera Amandine Balzinc fue decisiva para el 14-8 al descanso. Atlético Guardes se convierte en el cuarto club español en levantar esta competición después de Málaga en 2021, Gran Canaria en 2022 y Elche en 2024.