Los nuevos 'Hispanos' demuestran el mismo hambre en el primer asalto en Suecia

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano venció (30-34) este jueves a la de Suecia en el Saab Arena de Linköping, primero de los dos amistosos programados para pulir detalles de un renovado grupo con vistas al próximo Campeonato de Europa de 2026.

Las nuevas caras a las órdenes de Jordi Ribera protagonizaron un triunfo con buen acierto en ataque y una defensa que también supo hacerse fuerte con Ian Barrufet en el adelantado. El sábado (17.30), los 'Hispanos' volverán a medirse a Suecia en partido amistoso, esta vez en el Volvo CE Arena de Eskilstuna.

Dani Fernández e Imanol Garciandia abrieron la veda de una gran primera parte española, destacando el acierto aunque también, desde pronto, esa labor de Barrufet para hacer daño en la transición. Ribera ajustó tras la reacción sueca con Marcos Fis y Mario Nevado en pista para lograr una buena renta al descanso (15-19).

Suecia no bajó los brazos, pero España mantuvo la renta (19-26). La aparición goleadora de los debutantes Natan Suárez y Pablo Urdangarín fueron decisivas pero los locales recortaron con Lukas Sandell, Felix Claar y Max Darj (26-28). A diez minutos del final y con el ambiente en contra, los 'Hispanos' no se amedrentaron e Ian Barrufet y Natan hicieron el definitivo 30-34.