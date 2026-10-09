Ribera apuesta por un bloque con "menos pruebas" en la lista para el inicio de la EURO Cup

Archivo - Jordi Ribera durante un partido de la selección española de balonmano - Laurent Sanson - Panoramic / DPP / AFP7 / Europa P

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de balonmano, Jordi Ribera, ofreció este viernes su lista de 16 convocados para las dos primeras jornadas de la EHF EURO Cup, que medirá a los 'Hispanos' ante Dinamarca y Portugal, con la presencia del bloque más habitual y "menos pruebas" por las citas importantes que se avecinan.

"Como contexto, hay que pensar que ya estamos en la recta final de este ciclo olímpico, donde afrontamos un Mundial importantísimo por lo que nos jugamos en él, no sólo por el torneo en sí, sino porque ahí se reparten las plazas para Preolímpicas y se empiezan a vislumbrar las clasificaciones para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles", advirtió Ribera en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

Por este motivo, considera "fundamental llegar en las mejores condiciones posibles a esa cita" y por este motivo y, "teniendo en cuenta el poco tiempo de actividad" del que disponen, la concentración de noviembre "es ya un bloque clave para la preparación y la puesta a punto del equipo de cara al Mundial".

"Es una convocatoria con menos pruebas, muy orientada al rendimiento inmediato. Como habitualmente hacemos, mantenemos un grupo mixto que combina la experiencia con la juventud, tal y como exige este momento", añadió el técnico catalán.

Este tiene claro que estos dos partidos les servirán "como un test magnífico a través de dos partidos de máxima exigencia contra Dinamarca, campeona de todo, y ante Portugal, una selección que viene demostrando un nivel altísimo". "Estos encuentros nos vendrán muy bien para saber exactamente dónde estamos y qué cosas debemos retocar para llegar bien al Mundial", subrayó.

El encuentro ante Dinamarca se disputará el miércoles 4 de noviembre en el Jyske Bank Boxen de la localidad danesa de Herning a partir de las 20.15 horas, mientras que el domingo 8 de noviembre, a las 18.00, los 'Hispanos' recibirán a Portugal en el Pabellón 3 de IFEVI de Vigo.

--LISTA DE CONVOCADOS.

Portería: Sergey Hernández (FC Barcelona) y Gonzalo Pérez de Vargas Moreno (THW Kiel).

Central: Agustín Casado (Montpellier HB), Ian Tarrafeta (HBC Nantes), y Petar Cikusa (FC Barcelona).

Laterales: Imanol Garciandia (HBC Nantes), Álex Dujshebaev (Gummersbach), Marcos Fis (Fraikin Granollers), Jan Gurri (Sporting CP), y Antonio Serradilla (TVB Stuttgart HB).

Extremos: Aleix Gómez (FC Barcelona), Antonio Martínez (HC Oporto), Ian Barrufet y Daniel Fernández (FC Barcelona).

Pivotes: Abel Serdio (Orlen Wisla Plock) y Víctor Romero (Sporting CP).

El combinado español se concentrará el lunes 2 de noviembre, en el Hotel Scandic Silkeborg, en la localidad danesa de Silkeborg. Allí, el equipo dirigido por Jordi Ribera se ejercitará y disputará la primera jornada de la EHF EURO Cup en el Jyske Bank Boxen, en Herning. Tras disputarse el encuentro ante Dinamarca, los Hispanos volarán el día 5 de noviembre desde Frankfurt hasta Oporto, y llegarán a Vigo en autobús. En la localidad pontevedresa se hospedarán en el Hotel Coia, y entrenarán y jugarán ante Portugal en IFEVI. El equipo dirigido por Jordi Ribera afrontará las dos primeras jornadas de la EURO Cup ante dos rivales de primer nivel como son Dinamarca y Portugal. Los Hispanos, que disputan este torneo en calidad de organizador del EHF EURO 2028 en conjunto con Portugal y Suiza, utilizarán esta competición de alta exigencia para preparar la gran cita del próximo enero, el Campeonato del Mundo de Alemania 2027. Los encuentros se celebrarán el miércoles 4 de noviembre, a las 20:15h., en el Jyske Bank Boxen de la localidad danesa de Herning; y el domingo 8 de noviembre, a las 18:00h., en el Pabellón 3 de IFEVI. El balonmano de primer nivel vuelve al recinto ferial dos meses después. El pasado septiembre acogió la Supercopa Ibérica masculina y la Supercopa Iberdrola femenina, y ahora abrirán sus puertas a los Hispanos. El equipo de Jordi Ribera regresa a Galicia dos años después, con el último precedente del encuentro entre España y Serbia en el Lalín Arena, en el marco del clasificatorio al Campeonato del Mundo de Dinamarca, Croacia y Noruega 2025. JORDI RIBERA: *ES UNA CONVOCATORIA