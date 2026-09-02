Rocamora da su lista de convocadas para los amistosos de las 'Guerreras' ante Alemania

Archivo - Danila So Delgado, durante un partido con la selección española. - RFEBM / J.L. RECIO - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Joaquín Rocamora, facilití este miércoles la lista de convocadas para el doble amistoso ante Alemania de los días 25 y 27 de septiembre en la localidad barcelonesa de Granollers.

La convocatoria es la formada por Maddi Aalla (Alba Fehérvár KC) y Nicole Alejandra Morales (CB Elche), como porteras, Alicia Fernández (MKS Zaglebie Lubin), Elba Álvarez (Bera Bera) y Paola Bernabé (CB Elche), como centrales, Aitana Santomé (CSM Targu Jiu), Belén Rodríguez (CB Elche), Danila So Delgado (CS Gloria Bistrita), María Gomes da Costa (CS Minaur Baia Mare) y Carmen Arroyo como laterales, Anne Erauskin y Maitane Echeverria Martínez (Bera Bera RT), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria Bistrita) y Lisa Oppedal (CB Elche) como extremos, y Eli Cesáreo (MKS Zaglebie Lubin), Kelly Nnonzie Fonkeng (Bera Bera RT), Lysa Tchaptchet (FTC Kovács) y Lyndie Tchaptchet (Metz Handball) como pivotes.

"Tenemos muchas ganas de volver a juntarnos. Va a ser una semana para recuperar sensaciones y volver a recuperar todo el trabajo que establecimos tanto en marzo como en abril", advirtió Rocamora en declaraciones facilitadas por la RFEBM de cara a la primera concentración tras cinco meses y que por primera vez en este ciclo contará con una semana completa de trabajo sin desplazamientos.

El culmen serán los amistosos ante Alemania, a la que el técnico alicantino sitúa entre "las cuatro o cinco mejores selecciones del mundo" y a la que se medirán en dos encuentros para "testear el desarrollo y la evolución de en estos meses", con la mirada puesta también en el Campeonato de Europa de Turquía de diciembre. "Tenemos el foco y la atención puestos en intentar ser mejores, en desarrollarnos como grupo y en prepararnos para esa cita que tenemos al final del año natural con el Europeo", apuntó Rocamora al respecto.

Además, antes de la cita de Granollers, el 'Proyecto 2029' celebrará una nueva actividad en Calella del 17 al 20 de septiembre, con 18 jugadoras convocadas que afrontarán una concentración que busca combinar el trabajo individual de jugadoras de la órbita absoluta con la incorporación de jóvenes talentos de las categorías inferiores.

"La mejora individual por parte de las jugadoras que ya forman parte de la absoluta y la introducción de jóvenes talentos en puestos que creemos que podemos desarrollar a medio plazo en la selección absoluta", indicó Rocamora.