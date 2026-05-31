Rocasa Gran Canaria, campeón de la Liga Guerreras Iberdrola

Rocasa Gran Canaria se proclama campeón de la Liga Guerreras Iberdrola - ROCASA GRAN CANARIA

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Rocasa Gran Canaria se proclamó campeón de la Liga Guerreras Iberdrola tras imponerse este domingo al Super Amara Bera Bera por 26-23 en el segundo partido de la final, disputado en el Pabellón Insular Antonio Moreno de Telde (Gran Canaria).

El conjunto canario, segundo de la fase regular, superó al primer clasificado y logró el título por la vía rápida después de haber ganado también el primer encuentro en Donostia por 19-23. Siete años después, Rocasa volvió a levantar el título liguero.

La local Lulu Guerra, nombrada MVP de la final, y Lucía Prades tomaron el protagonismo desde las porterías, aunque Bera Bera logró la iniciativa gracias a Elba Álvarez y a su intensidad defensiva. Entonces, Rocasa encontró respuestas con María González, Almudena Rodríguez y Martina Lang (8-10).

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Dejan Ojeda reaccionó y fue recuperando terreno. Lucía Prades volvió a aparecer en momentos clave para las vascas, pero el crecimiento de las canarias se alargó hasta el tramo decisivo con Eider Poles y Lulu Guerra.

El Rocasa Gran Canaria culminó así su victoria y recuperó el trono de la Liga Guerreras Iberdrola en una noche especial también para Silvia Navarro, legendaria portera de las 'Guerreras', que se retira esta temporada con el broche de oro del título liguero.