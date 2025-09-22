Sagunto acogerá el estreno de la selección femenina de balonmano en la clasificación hacia el Europeo

Archivo - La selección española femenina de balonmano en una imagen de archivo tras un torneo - RFEBM - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Polideportivo Puerto Sagunto, con capacidad para 2.700 espectadores, es el escenario elegido para el estreno de la selección española femenina de balonmano en la fase clasificatoria del Campeonato de Europa de 2026, según informó este lunes la RFEBM.

De este modo, el recinto de la localidad valenciana albergará el choque que enfrentará a las 'Guerreras' contra Grecia el próximo jueves 16 de octubre, a las 20.30 horas, en el marco de la primera jornada de esta fase de clasificación.

Esta será la sexta visita de la selección femenina a Sagunto, donde se celebraron dos amistosos ante Rumanía hace cuatro años con el objetivo de preparar los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, ambos saldados con victoria (27-20 y 32-19). Antes de eso, en 1986, tuvo lugar en Sagunto la fase clasificatoria para el Campeonato del Mundo 'C' de balonmano femenino, en la que España se impuso a Suiza (21-10) e Italia (25-16), cediendo contra Austria (16-21).