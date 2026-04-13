Adecco busca un creador de contenidos para vivir desde dentro La Vuelta y el Tour de Francia

El francés Paul Seixas, del Decathlon CMA CGM Team, vencedor de la reciente Vuelta al País Vasco. - SPRINT CYCLING AGENCY

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consultora de recursos humanos Adecco ofrece un puesto de trabajo de creador de contenidos deportivos que podrá vivir desde dentro y compartir la experiencia en las principales pruebas de ciclismo del calendario como el Tour de Francia o La Vuelta, junto al equipo profesional de Decathlon.

Esta iniciativa nace del acuerdo de patrocinio firmado entre Adecco y el equipo ciclista profesional de la empresa Decathlon, un vínculo que refuerza la presencia de la marca en el deporte de alto rendimiento y permite acercar nuevas oportunidades profesionales a jóvenes apasionados del deporte.

La persona seleccionada se integrará durante seis meses en algunas de las principales citas del calendario ciclista como La Vuelta a España o el Tour de Francia, cuya próxima edición arrancará desde Barcelona el 22 de agosto y concluirá el 13 de septiembre en Granada, en lugar de Madrid debido al gran premio de fórmula uno.

El o la creadora de contenidos tendrá acceso a una experiencia inmersiva durante las competiciones. Entre sus funciones estarán asistir a distintas etapas, acceder a zonas exclusivas como VIP o 'backstage', participar en entrevistas con ciclistas y mostrar el día a día desde una perspectiva inédita.

Su misión no será solo estar presente sino transformar esa vivencia en contenido relevante para redes sociales, tanto en directo como en diferido con el objetivo de conectar con la audiencia y generar conversación en torno al ciclismo.

"Nuestro objetivo es fomentar el talento juvenil y ofrecer una oportunidad profesional en entornos de alto nivel, donde la persona seleccionada va a poder adquirir habilidades, visibilidad y experiencia. Por ello, en el Grupo Adecco vamos a seguir apostando por acercar el mercado laboral a nuevas generaciones y por impulsar modelos de trabajo que reflejen la evolución del talento en nuestro país", ha declarado Luca Barca, director de Marketing, Comunicación externa y Digital Sales del Grupo Adecco.