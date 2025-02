Alberto Contador: "El ciclismo de ahora es muy bonito porque se ve a gente valiente y con muchísimo carisma"

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Alberto Contador, ganador de siete 'grandes', celebra que en la actualidad se puede ver "un grandísimo espectáculo" gracia a corredores "valientes y con muchísimo carisma", mientras que, como fundador del Polti-VisitMalta, equipo de categoría Continental, admite que resulta más sencillo detectar el talento joven porque se ha conseguido que en su deporte "se pueda mirar de forma objetiva el nivel" a través de los test físicos.

En un evento organizado en FITUR por 'VisitMalta', uno de los patrocinadores oficiales del equipo de la Fundación Contador, el doble ganador del Tour de Francia afirmó que "ahora tiene menos mérito adivinar que viene una figura porque con los números de los test" se puede saber el nivel.

"Igual que por ejemplo, tú sabes que si en natación una piscina de 50 metros eres capaz de nadarla en X segundos, eres medallista olímpico, pues ahora es lo mismo en ciclismo. Obviamente hay variantes de caídas, de moverte, de recuperar día tras día, pero puedes saber el nivel que tiene cada corredor", comentó en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, advirtió que "ahora los corredores se firman prácticamente de la categoría juvenil". "Tú vas a la concentración de noviembre y diciembre, te hacen un test, el entrenador, los directores y el mánager ven los números y dicen: 'está en números para disputar las mejores carreras del mundo'. Ahora se ha conseguido que el ciclismo se pueda mirar de forma objetiva el nivel que tiene cada corredor", manifestó el exciclista.

El de Pinto destacó que cuando comenzó en la categoría amateur, el objetivo era ir "conociendo las carreras porque sino el salto a profesional era muy grande", algo que ha cambiado en los últimos años. "Hoy en día lo que buscas son corredores que tengan talento para este deporte", remarcó.

Precisamente, su equipo se encarga de recoger ese talento joven para formarlo "pensando en el Giro de Italia", que es el principal objetivo de la escuadra para esta temporada. "Esperemos poder estar un año más y es un poco lo que hemos hecho otros años, luchar por etapas. Conseguimos dos etapas increíbles en el Zoncolan y el Campo Imperatore. Tenemos a Piganzoli, que está mejorando mucho. Los números en los entrenamientos son muy buenos, creemos que va a dar un salto importante este año y creemos que puede hacer un gran Giro de Italia", destacó.

"ES MUY BONITO PONER LA TELEVISIÓN Y VER CICLISMO"

Contador reconoció que el ciclista que se está viendo ahora es "muy bonito porque se ve a gente valiente, corredores con muchísimo carisma, como Van Aert, como Evenepoel, como Van Der Poel, como Pogacar", que permite disfrutar al espectador de cada carrera. "Creo que a nivel de espectáculo tenemos un grandísimo espectáculo, aunque Pogacar esté dominando mucho. Pero ahora con estos corredores jóvenes que han salido, da gusto; Remco (Evenepoel) también con la valentía que tiene. Es muy bonito poner la televisión y ver ciclismo", aseveró.

"Cada corredor es de una forma diferente y creo que quizás a veces donde se echa un poco más de menos es cuando quizás no hay X corredores en carrera. Ahora, cuando tenemos este tipo de corredores, que intentan hacer cosas imposibles, es lo que gusta. Que un corredor como Tadej Pogacar arranque a 100 kilómetros de meta en el Mundial, con el riesgo que tiene que asumir, estando todo el tiempo en un minuto, un minuto y medio, hay que valorarlo", apuntó.

Esta temporada 2025 será la octava campaña sin el doble ganador del Giro de Italia y Tour de Francia y triple vencedor de La Vuelta. Una retirada que llegó a los 34 años, aunque no se arrepiente: "¿Podía haber continuado? Sí, porque de hecho, tanto en esfuerzos de cinco minutos como de diez, los números que saqué en La Vuelta a España (de 2017) fueron los mejores de toda mi carrera deportiva", puntualizó.

Aunque confirma que "no era una cuestión ya de continuar" porque después de 15 años al máximo nivel y estando "al cien por cien con el ciclismo" notaba el desgaste. Además, quería dejar un buen recuerdo en la retina de los espectadores. "Siempre soñé con retirarme bien y joven. De hecho pensaba en retirarme a los 32. Ahora la gente está alargando más sus carreras profesionales, pero no, no me arrepiento para nada. Estoy súper contento con la decisión que tomé y creo que fue muy acertada", aseguró.

SU VICTORIA DE 2017 EN L'ANGLIRU, "UN CUARTO SUEÑO"

Al rememorar su última etapa en La Vuelta 2017 volvió a sentir emoción: "Se me ha puesto la piel de gallina". Recuerda su retirada como "un sueño realidad" porque no se imaginaba llegar a despertar tanta ilusión entre los aficionados. "Tenía tres sueños: uno era ser profesional, otro era correr el Tour de Francia y otro era ganarlo. Pero cuando me retiré y conseguí la victoria en L'Angliru el día antes, dije: 'este es el cuarto sueño que yo no sabía que tenía'", puntualizó.

"Encima llegar a Madrid, a tu ciudad, por donde pasas mil veces lleno de tráfico, todo para ti, que el pelotón pare, te deje irte para adelante, pasar primero por línea de meta delante de tu ciudad, de tu gente, de toda España. Para mí fue el final soñado, algo que me siento afortunado y lo recuerdo cada día, y que también me ha dado mucha tranquilidad y mucha calma. Fue la retirada que tenía que hacer", expresó.

Finalmente, el pinteño ordenó cinco etapas destacadas de su carrera deportiva propuestas de la más especial y significativa a la de menos. Para el madrileño, su última victoria en el L'Angliru "fue la más increíble", poniendo como segunda la etapa de La Vuelta del 2012 que acabó en Fuente Dé donde consiguió el liderato que días después certificó en Madrid.

En cambio, de la novena etapa de su último Tour de Francia no guarda "buenos recuerdos" y colocó la famosa etapa con subida al Alpe d'Huez en el Tour del 2011 como la tercera siendo la cuarta la jornada del Giro de Italia donde 'voló' en el Mortirolo.