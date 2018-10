Alejandro Valverde: "La Vuelta no es una reválida"

Publicado 23/08/2018 20:02:26 CET

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) no quiso ver la Vuelta a España como "una reválida" después de un Tour de Francia que "no salió mal", aunque "tampoco bien", al tiempo que reconoció la especial "responsabilidad" de correr en casa.

"Llego tranquilo después del Tour. Tampoco había que hacer grandes entrenamientos. Creo que estoy bien, es la vuelta de mi país y siempre tienes mayor responsabilidad y el deber de hacerlo lo mejor posible. No vengo como líder, para eso está Quintana, y yo estaré ahí como siempre estoy en la Vuelta, disfrutando y viendo si puedo cazar algunas etapas", afirmó en rueda de prensa.

El murciano no ve a Vincenzo Nibali como uno de los rivales a batir y confesó que echará de menos en la carrera a Mikel Landa. "Nibali no creo que esté para mucho porque acaba de salir de una importante lesión y viene a la Vuelta pensando en el Mundial, que es donde mejor se puede preparar realmente", dijo.

"Hay muchos rivales, están todos menos Chris Froome, Germain Thomas y Tom Doumolin. El resto están aquí. Hubiese preferido que viniera Landa porque es bueno para el equipo. Con Quintana de líder me lo tomo con mayor tranquilidad de cara al Mundial", indicó.

Valverde aclaró que la ronda española no es una revancha por un Tour en el que no lograron pelear por la victoria a pesar de llevarse la clasificación por equipos. "La Vuelta no es una reválida. El Tour no salió mal, pero tampoco bien. Fuimos a ganarlo y no lo hicimos, aunque ganamos otras cosas que no eran lo que queríamos en principio. En principio salimos para ganar la Vuelta, luego ya veremos", sentenció.