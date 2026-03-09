El alemán Max Kanter gana en Montargis y Lamperti retiene el liderato de la París-Niza

Max Kanter celebra su victoria en la segunda etapa de la París-Niza - Europa Press/Contacto/Nico Vereecken

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista alemán Max Kanter (XDS Astana) ha conquistado este lunes al esprint la segunda etapa de la 84ª edición de la París-Niza, de 187 kilómetros entre las localidades de Épône y Montargis, mientras que el estadounidense Luke Lamperti (EF Education-EasyPost) conserva el maillot amarillo de líder de la general.

En una jornada con 1.270 metros de desnivel y en la que el neerlandés Daan Hoole (Decathlon CMA CGM) lanzó un valiente ataque a 21 kilómetros de meta antes de ser neutralizado en el último kilómetro, el velocista germano logró su mayor victoria hasta la fecha al imponerse en el esprint final al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y al belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), que completaron el podio del día.

El ganador de la etapa inaugural, Luke Lamperti, cerró el 'Top 5' con el mismo tiempo que el ganador, lo que le valió para conservar el liderato de la 'Carrera hacia el sol', aunque con el belga Vito Braet (Lotto Intermarché) con el mismo crono; Pithie es tercero a seis segundos.

Como el primer día, Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) y Mathis Le Berre (TotalEnergies), junto a un Matteo Vercher (TotalEnergies) que cedió poco después, se retaron en la fuga del día y, sobre todo, por los puntos de la montaña. El danés cruzó primero la cima de la Côte des Mesnuls, mientras el EF Education-EasyPost de Luke Lamperti y el NSN de Biniam Girmay trataban de controlar la diferencia al frente del pelotón; el dúo de cabeza llegó a gozar de 2:25 de renta en el kilómetro 45.

Pedersen también fue el primero en subir la Côte de Villeconin (km 81) y la Côte du Pressoir, aunque tras la última cota, el Lotto Intermarché se marchó a por los fugados con el objetivo de alcanzarlos antes del esprint intermedio en Fromont. Pedersen y Le Berre fueron neutralizados a falta de 60 kilómetros.

Después de una caída a 34 kilómetros de meta en la que se vieron involucrados hombres como Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Cees Bol (Decathlon CMA CGM) y Sandy Dujardin (TotalEnergies), Daan Hoole atacó a 21 kilómetros del final de meta para hacerse con una renta de 30 segundos. Movistar se puso a cabeza del pelotón y Tudor, Red Bull-Bora-Hansgrohe y EF Education-EasyPost participaron en la persecución.

La aventura de Hoole acabó en el último kilómetros, antes de que Kanter se llevase la gloria. Este martes, la clasificación dará un vuelco con la contrarreloj por equipos entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire.