Almeida y Ayuso coliderarán al UAE Team Emirates-XRG en La Vuelta 25

Archivo - El ciclista español Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) - Massimo Paolone/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

Tadej Pogacar renuncia a la ronda española para descansar tras ganar el Tour

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El UAE Team Emirates-XRG ha desvelado su plantilla de ocho corredores para disputar La Vuelta 25, encabezada por el español Juan Ayuso junto al portugués João Almeida, que liderarán al equipo en una ronda española que empieza en Turín (Italia) el 23 de agosto ante la ausencia de un Tadej Pogacar que, tras ganar el Tour de Francia, necesita descanso.

"Almeida encabezará las ambiciones del equipo en la clasificación general mientras se entrena tras su caída en el Tour de Francia. Almeida, que ha disfrutado de un prolífico comienzo de temporada con nueve victorias, estará acompañado en el papel de colíder por el español Juan Ayuso, ofreciendo al equipo múltiples opciones estratégicas a lo largo de las tres semanas de carrera", desveló el equipo.

A la dupla Ayuso-Almeida les apoyará un equipo "completo y experimentado" que incluye a Mikkel Bjerg, Felix Grosschartner, Domen Novak, Ivo Oliveira, Marc Soler y Jay Vine.

"Es una sensación especial empezar la Vuelta como líder del equipo, especialmente con la forma que he demostrado esta temporada. La recuperación de la caída del Tour ha sido suave y mis sensaciones en los entrenamientos han ido mejorando. Espero seguir progresando en las próximas semanas y estar cerca de mi mejor nivel al comienzo de esta Vuelta", valoró Almeida.

Por su parte, Juan Ayuso regresa a La Vuelta, con un podio ya en su palmarés desde 2022, y asumirá un papel de colíder. "La Vuelta es una carrera muy especial para mí, la carrera de mi casa. He estado entrenando, me encuentro bien y estoy centrado al 100% en hacer una buena carrera para el equipo. Siempre es un honor correr en casa y voy a darlo todo para conseguirlo. España siempre saca algo extra de mí", aseguró el de Barcelona.

El director deportivo del equipo emiratí, el español Matxin Fernández, asegura que afrontan La Vuelta con un plan claro; doble liderazgo. "João y Juan, ambos, son aspirantes a la general y se complementan muy bien. El equipo que les rodea aporta profundidad y experiencia que serán claves en la montaña y en las contrarrelojes. La idea este año era que Tadej volviera a La Vuelta, pero la temporada ha sido larga para él. Hablamos y acordamos que lo mejor para él ahora es tomarse un buen descanso", reconoció.

Por su parte, Tadej Pogacar, tras ganar su cuarto Tour de Francia, se tomará un "merecido descanso" antes de volver a la competición. El esloveno encabezará el pelotón del UAE Team Emirates-XRG en el Grand Prix Cycliste de Québec y el Grand Prix Cycliste de Montréal en septiembre, dejando de lado La Vuelta en favor de una preparación para las clásicas de final de temporada.

"Después de un Tour tan exigente, decidimos que lo mejor era tomarnos un descanso. La Vuelta es, por supuesto, una carrera a la que me encantaría volver. Tengo allí fantásticos recuerdos de 2019, pero ahora el cuerpo me dice que descanse. Me hace ilusión volver a Canadá; las carreras son duras pero bonitas, y se adaptan bien a mi estilo. Mi objetivo será volver a correr bien para esa parte de la temporada y para los Mundiales", valoró el esloveno.