Los Alpes suizos y la traca final en los Dolomitas dilucidarán la 'maglia rosa' en la última semana del Giro

El pelotón, durante el Giro de Italia 2026. - -/LaPresse via ZUMA Press/dpa

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Giro de Italia 2026 afronta a partir de este martes su tercera y definitiva semana de competición, una traca final marcada por la alta montaña en la que el pelotón desafiará los Alpes suizos y la dureza de los Dolomitas, con el Passo Giau como 'Cima Coppi' y la doble ascensión a Piancavallo como jueces definitivos antes del tradicional paseo triunfal por las calles de Roma el próximo domingo.

Tras la última jornada de descanso de este lunes, las hostilidades se reanudarán con la decimosexta etapa, un explosivo e inédito asalto alpino en territorio suizo de apenas 113 kilómetros entre Bellinzona y la llegada en alto a Carì. Una jornada corta pero sumamente exigente que servirá para reactivar las piernas de los favoritos a la 'maglia rosa' con un final en alto tras superar cuatro pequeños puertos que acumularán fatiga.

Ya el miércoles, la 'Corsa Rosa' afrontará una jornada propicia para las escapadas por el terreno sinuoso con la posibilidad de algún movimiento entre los hombres de la general por la subida final hacia Andalo. Un escenario similar al del jueves entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo de 171 kilómetros. Este será el último 'respiro' para los favoritos a levantar el trofeo Senza Fine antes del bloque montañoso más temido de esta edición.

El gran fin de semana decisivo arrancará el viernes con la catalogada como etapa reina del Giro de Italia 2026. Un recorrido de 151 kilómetros con salida en Feltre que obligará a los ciclistas a coronar el icónico y durísimo Passo Giau --designado como la 'Cima Coppi' de este año por ser el punto más alto de la carrera-- antes de afrontar el final inédito en Piani di Pezzè (Alleghe), una ascensión de cinco estrellas que promete diferencias definitivas en las rampas superiores al 14 por ciento.

Y por si fuera poco, el sábado llegará el penúltimo asalto con una maratón de 200 kilómetros entre Gemona del Friuli y Piancavallo. El encadenado de puertos y, especialmente, la doble subida final a Piancavallo terminarán por dictar la sentencia de muerte para los rezagados y coronar virtualmente al dueño de la 'maglia rosa' a la espera de la ceremonia en la 'Ciudad Eterna'.

El broche de oro a este Giro de Italia tendrá lugar este domingo en Roma. El pelotón se trasladará a la capital italiana para disfrutar del paseo triunfal sobre las imperiales calles de la ciudad en un circuito de ocho giros reservado para el lucimiento de los velocistas supervivientes y la coronación oficial del campeón.

JONAS VINGEGAARD, A UN PASO DE SU PRIMERA 'MAGLIA ROSA'

A esta última semana de supervivencia y grandes colosos llega como sólido e indiscutible líder Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike). Tras exhibirse en la decimocuarta etapa con final en Pila firmando su particular triplete, el danés comanda la clasificación general con una cómoda renta de 2:26 sobre el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), la gran revelación de la ronda italiana, y de 2:50 sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon-CMA CGM Team).

Por detrás, el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany-Ineos) acecha el podio a 3:03 de la cabeza, mientras que el australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ganador de la edición de 2022, se mantiene en la quinta plaza a 3:43. En clave española, el veterano David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) es el corredor nacional mejor situado en la tabla, ocupando la decimoquinta posición a más de nueve minutos del líder.