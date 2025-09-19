Ángel Arroyo será homenajeado en la Clásica Otero de 2025

El exciclista Ángel Arroyo, segundo en el Tour de Francia de 1983, será homenajeado en la Clásica Otero de 2025, que se celebra el 20 y 21 de septiembre en Madrid y Villanueva del Pardillo. - CLÁSICA OTERO

La marcha de ciclismo de época se celebra este sábado y domingo desde las 10:00 horas en Madrid y Villanueva del Pardillo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exciclista abulense Ángel Arroyo, segundo en el Tour de Francia de 1983 y uno de los corredores españoles más destacados de los ochenta, será homenajeado en la séptima edición de la marcha de ciclismo de época Clásica Otero, que se celebrará este sábado y domingo, desde las 10:00 horas, en Madrid y Villanueva del Pardillo (Madrid).

Profesional desde 1979 hasta 1989, Ángel Arroyo debutó en el Moliner Vereco, embrión del Zor dirigido por el ex seleccionador nacional Javier Mínguez y desarrolló toda su carrera en el Zor y el Reynolds de Julián Gorospe y Pedro Delgado que brilló en la década de los ochenta en La Vuelta y el Tour.

Arroyo será reconocido por la marcha de bicis de época impulsada por Sol Otero y su familia, el domingo 21 en Villanueva del Pardillo, en un recorrido que ofrecerá dos alternativas a los nostálgicos del ciclismo que deben portar bicis anteriores a 1987, una de 64 kilómetros con tramos de tierra compactada sin subir al puerto de la Cruz Verde, y otra de 80 kilómetros que sí incluye la ascensión a este alto de tercera categoría.

La víspera del tributo al ciclista de El Barraco se homenajeará este sábado en un circuito de 25 kilómetros, con salida en la Puerta del Sol y la meta en la calle Montalbán, junto al Ayuntamiento de Madrid, a la exciclista roteña Belén López, y a Pilar Rivero y Juan Merallo por "negociar con las administraciones para conseguir una movilidad ciclista segura y sostenible", esgrimen los organizadores en su web oficial.

El trazado por la capital de España se podrá completar con cualquier tipo de bicis, sean de época o no, para facilitar el acceso a la Clásica Otero al mayor número de aficionados al ciclismo y poder llamar la atención sobre la necesidad de una movilidad sostenible en las grandes ciudades.

La entrega de dorsales se llevará a cabo en la Puerta del Sol desde las 9:00 a las 9:45 horas, justo antes del corte de cinta (9:55 horas) por parte de las autoridades. A mitad de la marcha habrá un avituallamiento líquido y sólido, y sobre las 12:30 se homenajeará a Belén López, Rivero y Merallo por ser referentes en el cambio positivo hacia dicha movilidad sostenible.

En la pasada edición, bajo el eslogan 'Homenaje al olimpismo clásico', se distinguió a José Manuel Moreno, campeón olímpico en pista en los Juegos de Barcelona'92 y que también participará en la presente edición, y al pentacampeón del Tour de Francia, ganador de dos Giros, campeón olímpico y, entre otros triunfos, del mundo contrarreloj, Miguel Induráin.